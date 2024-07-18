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Dyson OnTrac降噪耳機 上百種色彩搭配

記者黃筱晴／即時報導
Dyson OnTrac降噪耳機提供消費者多種耳機外殼與耳墊，多元色彩搭配引領今夏時尚潮流。(Dyson提供)
Dyson OnTrac降噪耳機提供消費者多種耳機外殼與耳墊，多元色彩搭配引領今夏時尚潮流。(Dyson提供)

繼視覺衝擊感有夠強烈的Dyson Zone空氣清淨降噪耳機之後，Dyson持續深入空氣聲學的研究，宣布正式推出首款純音樂產品「Dyson OnTrac降噪耳機」，以先進降噪技術、高傳真音質及寬頻響提供純淨音訊體驗，僅需充電1次即可使用長達55小時。

外型設計上，Dyson OnTrac頭帶採用多軸萬向式支架設計搭配高密度泡棉耳墊，完美貼合各類頭型，並巧妙分配頭帶中的電池位置以平均分散耳機重量，減輕耳朵壓力。除了原本的4種配色，未來更將提供超過百種的耳機外殼及耳墊配色方案，甚至連材質都可以變化，讓使用者自由搭配展現個人風格。

Dyson持續於音訊領域深耕發展，推出首款高傳真音質設計與寬頻率響應的Dyson...
Dyson持續於音訊領域深耕發展，推出首款高傳真音質設計與寬頻率響應的Dyson OnTrac降噪耳機，並有超過百種的耳機外殼與耳墊供自由選擇。(Dyson提供)

Dyson OnTrac降噪耳機配備16歐姆釹合金喇叭驅動器和數位訊號處理器DSP，頻響範圍為6Hz至21,000Hz，展現出渾厚低音和通透高音，提供卓越的聆聽體驗。此外，為創造最佳的聆聽環境，Dyson OnTrac採用個人化的主動降噪ANC演算法，透過8個主動降噪麥克風、每秒監測周圍噪音384,000次，主動消除背景噪音，提供更純粹的聆聽背景。再搭配被動降噪功能和精心設計的內部幾何結構，最高可消除高達40dB的噪音，降低音訊失真，忠實呈現細膩效果。

Dyson OnTrac降噪耳機採用獨特的音效操控桿設計，一鍵播放、暫停、跳過、快轉和倒帶歌曲等一系列功能，輕鬆完成播放、啟動語音助手等日常操作。同時，只需輕按任何一邊耳罩2下，即可隨時切換主動降噪或通透模式。此外，MyDyson應用程式包括即時聲音追蹤功能，可監控耳內和耳外音量，提醒用戶注意可能損害健康的高音量。MyDyson應用程式還能讓使用者在3種預設EQ等化器模式：重低音、中性和增強中自由選擇，每種模式都由Dyson音訊工程師進行校正，提供不同類型音樂的理想聆聽效果。

Dyson OnTrac降噪耳機配備16歐姆釹合金喇叭驅動器、數位訊號處理器DS...
Dyson OnTrac降噪耳機配備16歐姆釹合金喇叭驅動器、數位訊號處理器DSP，以及8個主動降噪麥克風，提供升級的降噪與音質體驗。(Dyson提供)

MyDyson應用程式設有即時聲音追蹤功能和3種預設EQ等化器模式，讓使用者能夠...
MyDyson應用程式設有即時聲音追蹤功能和3種預設EQ等化器模式，讓使用者能夠在安全健康的前提下，盡情享受不同風格的音樂。(Dyson提供)

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