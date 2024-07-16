蘋果iOS 18首個公測版釋出 未包含個人智慧系統

只要能升級iOS 17的iPhone，幾乎都可以安裝iOS 18公測版。(美聯社)

蘋果公司16日釋出iOS 18作業系統首個公開測試版（public beta），允許已加入App le Beta版軟體計畫的用戶搶先體驗iOS 18新功能，包括更多自訂選項、「照片」App歷來最大幅度改版、管理「郵件」收件匣的新方式等。

只要能升級iOS 17的iPhone ，幾乎都可以安裝iOS 18公測版，包括iPhone Xs系列、iPhone XR、第2代iPhone SE及後續機種。

值得注意的是，iOS 18首個公測版雖然內建許多實用的新功能，卻未包含個人智慧系統Apple Intelligence，可能須等到iOS 18正式版秋季推出時才能使用。

Apple Intelligence是iOS 18最大亮點，為iPhone提供人工智慧（AI）功能，可理解並建立語言和圖片、在各種App中採取動作，並根據個人情境來簡化及加速日常任務處理，例如為整場演講做摘要只要幾秒鐘時間，或迅速替各種通知排定優先順序。目前僅iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max等高階機支援Apple Intelligence。

蘋果在今年6月舉辦的WWDC全球開發者大會預告推出iOS 18，並公布一系列新功能。使用者將可以在主畫面的任何空白位置隨意配置App和小工具、自訂「鎖定畫面」底端按鈕，並在「控制中心」中快速取用更多控制選項。

iOS 18的「照片」App檢視畫面變得更精簡，並提供全新精選集和自訂選項。Carousel View功能會顯示使用者最喜愛的人、寵物、地點等精選內容，且每天都會更新。

iOS 18的iMessage訊息功能推出全新文字效果，可運用活潑的動畫效果來凸顯字母、單字、短句或表情符號。使用者可以採用粗體、底線、斜體和刪除線等格式，讓語氣表達更明顯；撰寫完訊息後，可以排程稍後送出。

此外，iOS 18「郵件」App將推出全新方式，幫使用者整理收件匣。裝置端分類功能會整理收到的郵件，將私人內容與具時效性的郵件分入「主要」類別，其他電子郵件則會歸類到新的類別，例如收據和訂單確認函歸入「交易訊息」、行銷和銷售郵件收進「促銷內容」，而「更新」類別涵蓋電子報與其他各種內容。