我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遊民霸住 華人倉庫遭「開腸破肚」損失10萬+

行刺川普槍手遭同學爆料：常被霸凌、槍法太差被射擊校隊勸退

華為上海全球最大研發中心建成 遠比蘋果總部Apple Park還大

記者葉文義／即時報導
據上海市青浦區政府新聞辦公室援引上觀新聞報導，華為上海青浦專案已全部建成，正式命名為華為練秋湖研發中心。(取材自微博)
據上海市青浦區政府新聞辦公室援引上觀新聞報導，華為上海青浦專案已全部建成，正式命名為華為練秋湖研發中心。(取材自微博)

據上海市青浦區政府新聞辦公室援引上觀新聞報導，華為上海青浦專案已全部建成，正式命名為華為練秋湖研發中心。

IT之家報導，華為練秋湖研發中心占地 2400 畝，總建築面積 206 萬平方公尺，總投資超人民幣百億，建成後將成為華為全球最大研發中心，匯聚企業辦公、研發中試、技術孵化、生產服務和配套居住等多元化功能，打造一個複合型產業社區。

據公開資料顯示，華為「練秋湖研發中心」遠比蘋果總部Apple Park、微軟西雅圖總部Redmond Campus還要大。

練秋湖研發中心分多個區，內部道路、小火車、高架立交橋等全部貫通；橫跨練秋湖的月亮橋、彩虹橋、拱橋等橋樑工程正在進行收尾工作；園區內邊邊角角綠化工程也在收尾，練秋湖開始蓄水。

IT之家查詢公開資料資訊匯總，華為練秋湖研發中心項目位於青浦區金澤鎮西岑社區，是上海市重點工程，也是長三角一體化示範區西岑科創中心的亮點項目，預計今年投入運營。

從概念規劃圖可以看出，整入華為練秋湖研發中心將以水系為中心，打造 七個各具特色的建築群，包括了廣場小鎮、城市街區、山頂聚落、森林小鎮、城市大學院落、城市經典軸線和水鎮等，通過小火車和景觀環路進行連接。

華為 投資 微軟

上一則

川普遇襲照片 登上最新一期時代雜誌封面

延伸閱讀

中國6月份房價繼續下跌 上海新房與二手房反轉上漲

中國6月份房價繼續下跌 上海新房與二手房反轉上漲
華為攜手江淮 攻超豪華電動車

華為攜手江淮 攻超豪華電動車
德將兩階段移除華為、中興5G設備 中怒斥「政治歧視」

德將兩階段移除華為、中興5G設備 中怒斥「政治歧視」
德將移除華為中興5G組件 中駐德使館：赤裸裸的政治歧視

德將移除華為中興5G組件 中駐德使館：赤裸裸的政治歧視

熱門新聞

胡凱欣(左)這次和Alan來台，接受本報訪問聊這段愛情故事。(記者葉君遠／攝影)

星級評論／16歲一見鍾情 女星梅開3度嫁給初戀情人

2024-07-11 01:10
日本大金空調說明冷氣開整天不間斷可能造成的影響。（取材自pexels.com＠Max Vakhtbovycn）

冷氣可以整天開著嗎？ 家電大廠：不會故障但有一疑慮

2024-07-09 23:20
透過血型分析，瞭解每個星座的記仇程度。（取材自unsplash.com＠Andre Hunter）

四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

2024-07-10 03:00
心理學者指出，人如果發現工作出現五種跡象，就應該辭去那個工作，不然損害生活。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ketut Subiyanto）

工作如果出現五跡象 你該立即辭職

2024-07-09 22:00
每個生肖下半年的運勢各不相同。（取材自unsplash.com＠Brooke Cagle）

12生肖下半年運勢 龍寶寶繼續旺、這生肖拚「未來的幸福」

2024-07-10 23:30
四生肖最近紅光滿面，賺錢滿滿。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Aline Viana Prado）

4生肖紅光滿面 屬猴事業進步、他們得提拔又投資大賺

2024-07-13 02:00

超人氣

更多 >
刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼
暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變

暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變
中國商家「緊跟時事」 2小時即開售川普槍擊案握拳上衣

中國商家「緊跟時事」 2小時即開售川普槍擊案握拳上衣
50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡

50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡
報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火

報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火