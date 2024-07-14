AI手機元年即進入戰國時代 各大陣營掀競合角力戰

Google領軍的非蘋手機陣營陸續敲開AI手機市場。（路透）

以Google領軍的非蘋手機陣營陸續敲開AI 手機市場，三星 今年初發表AI手機，目前已累積近2億用戶，蘋果預告在下半年加入戰局。在各大品牌到齊下，今年雖是AI手機元年，卻也隨即進入百家爭鳴的戰國時代，各手機品牌陣營掀起既競爭又合作的角力戰。

全球掀起生成式人工智慧（AI）的風潮，幾乎吸引所有手機品牌全面擁抱AI，國際市場研究機構Counterpoint Research預計2024年將成為全球AI手機的元年。除了Google、小米、Vivo、OPPO、榮耀、華碩外，全球手機龍頭三星今年初推出的S24系列首度導入Galaxy AI，成功打開話題與銷量，近期更推出首款導入AI的新摺疊手機。

三星指出，今年以來已將行動AI提供至全球近2億用戶手中。台灣三星行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，受益於行動AI等創新技術的革新，2024年全球智慧型手機市場預期成長約3.4%，下半年預計呈現更強勁的成長趨勢，增幅有望到達4.3%。

面對非蘋陣營品牌紛紛推出AI手機搶市，蘋果終於在今年宣示將加速投入生成式AI技術開發，並預計在iPhone 16系列手機端出AI功能，盼扭轉在AI手機市場處於落後的地位。

蘋果在今年6月的全球開發者大會（WWDC）揭露AI策略，推出App le Intelligence，主打更聰明的Siri、更個人化的功能及安全隱私，並宣布與OpenAI結盟，透過ChatGPT提供多元AI服務。

外電轉述蘋果內部對iPhone 16系列的備貨目標，上調到9000萬支左右，看好新機擴大導入AI功能，出貨量要比去年同期的iPhone 15系列成長10%左右。

而力求再起的華為，2023年推出Mate 60系列手機，銷售表現創下佳績，重回中國高階手機市場競爭的行列；2024年更希望透過AI手機的推出，宣示其在中國高階手機市場仍具高度的市場競爭力。換言之，在各大品牌到齊下，AI手機元年已進入百家爭鳴的戰國時代。

在全球擁有海量iPhone用戶的蘋果，會如何打造讓人眼睛一亮的AI手機功能，受到果粉期待。3C創作者「壹哥」表示，蘋果揭示的Apple Intelligence已展現許多能力，包括可在郵件、備忘錄、Pages及第三方App進行文字改寫、校對與文本摘要；另可錄製、轉錄及摘要音訊內容，甚至在通話結束後，Apple Intelligence便會產出摘要，幫助使用者回顧重點資訊。

壹哥指出，最期待之處是Siri與ChatGPT合作後，當用戶的問題Siri無法回答時，ChatGPT就可代為回應，「等於變得更聰明」。

面對各家品牌加入AI市場，陳啓蒙表示，三星將以3策略應戰。第一，以混合式AI帶給消費者更便利使用體驗；第2，秉持開放合作理念，同時保障消費者資料與隱私保護；第3，完整AI裝置生態圈，創造差異化與領先。

三星去年11月首度公開生成式AI模型三星高斯（Samsung Gauss），並攜手Google深度合作，也會持續有第三方合作夥伴支援加入。三星也實現承諾，將AI應用範疇延伸至手機以外，包括智慧手表、智慧戒指等穿戴裝置，一步步壯大AI生態系。

在AI手機戰場中，各方陣營角力競合，壹哥認為，未來仍會是「大者恆大」的局面，目前市占不高的手機品牌將會比現在更仰賴系統陣營。像是Apple的Siri，因為導入Apple Intelligence而變得更人性化；而Google Assistant因為導入Gemini AI，也朝同樣的方向發展。

壹哥表示，Google與蘋果陣營的AI發展關鍵不僅體現在技術更迭，還涉及到生態系統的構建、與晶片等供應鏈的合作、消費者隱私的保護、以及市場策略的制定等面向，更擴及到物聯網及車聯網。

而三星啟用行動AI服務體驗後明確宣布，儘管在開發AI上投入大量資源及成本，但到2025年前，這些應用仍將免費提供給用戶。換言之，未來隨著升級AI，消費者應用也會有不同的商業模式。整體而言，AI戰場的規模會比過去行動時代更大，而競爭加劇下，各陣營也將出現既競爭又合作的關係。