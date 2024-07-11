人力昂貴 餐廳改用機器人做餐點

餐飲業嘗試自動化，讓機器人重複勞力工作，連鎖店如墨西哥速食店Chipotle、沙拉店Sweetgreen都在嘗試用新的機器人取代人力。(美聯社)

餐飲業幾十年來一直嘗試自動化，讓機器人重複勞力工作，以削減成本、提高效率。雖然機器人製作餐點方面難度較大，但自動化顧客服務已經有不少突破，如自動販賣機、迴轉壽司帶、數位點餐機等等。而人力成本愈來愈高的情況下，許多連鎖店如墨西哥 速食店Chipotle、沙拉店Sweetgreen仍在嘗試新的機器人取代人力。

華爾街 日報報導，Chipotle測試了一款用於製作玉米片的「Chippy」機器人，以及幫酪梨去核、去皮、切丁的「Autocado」機器人。Chipotle最終放棄了Chippy，因為安裝和清潔成本不敷節省的人力，但Autocado有望在今年年底前引入餐廳。

Chipotle於2022年設立目前總額達1億元的創投基金，其中部分投入Hyphen，該公司提供自動化接訂單、製作食物的機器人。Chipotle正測試該系統，並希望今年稍晚先在一家門市試用。

Sweetgreen則嘗試名為「無限廚房」(Infinite Kitchen)的機器人負責將羽衣甘藍、起司和其他配料沿著管道射入傳送帶上的碗中並旋轉以混合均勻，一小群員工會做好最後裝飾，像是擺好一排切片酪梨，然後再出餐。Sweetgreen於2021年以約5000萬元收購餐飲新創Spyce，將該公司技術用於「無限廚房」，目前有兩家門市安裝該機器人，今年預計再推至十多家門市，計畫最終能在所有新門市配備機器人。