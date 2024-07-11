我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

租車出遊小心有「坑」 還車前先拍照存證

拜登坦承其他民主黨人也能擊敗川普：但我有一重大優勢

人力昂貴 餐廳改用機器人做餐點

編譯廖振堯／即時報導
餐飲業嘗試自動化，讓機器人重複勞力工作，連鎖店如墨西哥速食店Chipotle、沙拉店Sweetgreen都在嘗試用新的機器人取代人力。(美聯社)
餐飲業嘗試自動化，讓機器人重複勞力工作，連鎖店如墨西哥速食店Chipotle、沙拉店Sweetgreen都在嘗試用新的機器人取代人力。(美聯社)

餐飲業幾十年來一直嘗試自動化，讓機器人重複勞力工作，以削減成本、提高效率。雖然機器人製作餐點方面難度較大，但自動化顧客服務已經有不少突破，如自動販賣機、迴轉壽司帶、數位點餐機等等。而人力成本愈來愈高的情況下，許多連鎖店如墨西哥速食店Chipotle、沙拉店Sweetgreen仍在嘗試新的機器人取代人力。

華爾街日報報導，Chipotle測試了一款用於製作玉米片的「Chippy」機器人，以及幫酪梨去核、去皮、切丁的「Autocado」機器人。Chipotle最終放棄了Chippy，因為安裝和清潔成本不敷節省的人力，但Autocado有望在今年年底前引入餐廳。

Chipotle於2022年設立目前總額達1億元的創投基金，其中部分投入Hyphen，該公司提供自動化接訂單、製作食物的機器人。Chipotle正測試該系統，並希望今年稍晚先在一家門市試用。

Sweetgreen則嘗試名為「無限廚房」(Infinite Kitchen)的機器人負責將羽衣甘藍、起司和其他配料沿著管道射入傳送帶上的碗中並旋轉以混合均勻，一小群員工會做好最後裝飾，像是擺好一排切片酪梨，然後再出餐。Sweetgreen於2021年以約5000萬元收購餐飲新創Spyce，將該公司技術用於「無限廚房」，目前有兩家門市安裝該機器人，今年預計再推至十多家門市，計畫最終能在所有新門市配備機器人。

自動化烹飪比服務難度更高，因為比起組裝機械零件，食材有時很軟很滑，所需的靈活性遠高於大多數常用機器人。但新冠疫情爆發後導致勞動成本迅速上升，促使一些餐廳重新審視自動化，據美國餐飲協會(National Restaurant Association)去年調查800家業者，近三分之一的餐廳老闆表示由於人手不足正加速自動化。

餐飲業嘗試自動化，讓機器人重複勞力工作，連鎖店如墨西哥速食店Chipotle、沙...
餐飲業嘗試自動化，讓機器人重複勞力工作，連鎖店如墨西哥速食店Chipotle、沙拉店Sweetgreen都在嘗試用新的機器人取代人力。(美聯社)

華爾街 墨西哥 疫情

上一則

阿拉斯加狩獵 獵人回憶擊殺重1000磅棕熊驚險瞬間

下一則

冰咖啡或熱咖啡哪種較健康？ 專家難定論：各有利弊

延伸閱讀

三星電子史上首次總罷工 社方稱未影響產線

三星電子史上首次總罷工 社方稱未影響產線
立法院查鏡電視案 先查金流不清疑點

立法院查鏡電視案 先查金流不清疑點
人力中校畢業禮 華文測試傳佳績

人力中校畢業禮 華文測試傳佳績
人力中心免費線上國語講座：員工權益和雇主法律責任

人力中心免費線上國語講座：員工權益和雇主法律責任

熱門新聞

胡凱欣(左)這次和Alan來台，接受本報訪問聊這段愛情故事。(記者葉君遠／攝影)

星級評論／16歲一見鍾情 女星梅開3度嫁給初戀情人

2024-07-11 01:10
日本大金空調說明冷氣開整天不間斷可能造成的影響。（取材自pexels.com＠Max Vakhtbovycn）

冷氣可以整天開著嗎？ 家電大廠：不會故障但有一疑慮

2024-07-09 23:20
透過血型分析，瞭解每個星座的記仇程度。（取材自unsplash.com＠Andre Hunter）

四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

2024-07-10 03:00
心理學者指出，人如果發現工作出現五種跡象，就應該辭去那個工作，不然損害生活。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ketut Subiyanto）

工作如果出現五跡象 你該立即辭職

2024-07-09 22:00
一位日本網友替家中的混血犬驗DNA，意外發現他混到最多比例的是「珍島犬」。（取材自youtube＠ぺすちゃぴちゃんねる）

家中混血犬似乎聽得懂人話 飼主驗DNA意外出現稀有品種

2024-07-05 19:40
每個血型記憶力不同。（取材自unsplash.com＠Element5 Digital）

四血型健忘程度排行 他看似精明但覺得沒必要就「立刻忘光」

2024-07-05 22:30

超人氣

更多 >
星級評論／16歲一見鍾情 女星梅開3度嫁給初戀情人

星級評論／16歲一見鍾情 女星梅開3度嫁給初戀情人
長者增加蛋白質 應多吃這食物

長者增加蛋白質 應多吃這食物
一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實
不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要

不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要
營收僅為好市多一半 山姆俱樂部要用這種方法趕上

營收僅為好市多一半 山姆俱樂部要用這種方法趕上