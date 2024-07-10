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主打健康監測 三星智慧戒指「Galaxy Ring」開賣

記者黃筱晴／即時報導
三星電子宣布推出全新Galaxy Ring、Galaxy Watch7與Galaxy Watch Ultra。(三星提供)
三星電子宣布推出全新Galaxy Ring、Galaxy Watch7與Galaxy Watch Ultra。(三星提供)

除了Galaxy Watch Ultra與Galaxy Watch7，在法國巴黎舉辦的Galaxy Unpacked 2024中還正式亮相了首款「Galaxy Ring」，運用更簡潔明瞭的健康解決方案，提供健康監測、追蹤以及個人化分析數據，且配戴舒適，即使在睡眠時使用也不受干擾。

對不習慣長時間配戴手錶，但又想隨時進行健康監測的民眾來說，Galaxy Ring就是三星全新推出的創新解決方案，重量僅2.3克至3.0克，輕盈到幾乎沒有感覺，10ATM防水效能和五級鈦表面處理，續航力可長達7天連續使用，搭配專屬設計的充電盒，還可透過內建的美型LED燈顯示充電狀態。

Galaxy Ring同樣內建Galaxy AI先進科技，配戴時取得的所有資料與分析情報均整合於Samsung Health，且無需額外訂閱。如此小巧的Galaxy Ring，最適合的應用當然是睡眠分析，除了睡眠評分與鼾聲偵測功能，亦提供睡眠期間翻身、睡眠延遲、心跳率與呼吸速率等全新睡眠指標，塑造詳細且精確的睡眠品質分析。並內建經期追蹤選項，可透過夜間體溫監測記錄更正確的生理週期。另外，由Galaxy AI支援的全新「身體能量指數」功能、健康提示功能，Galaxy Ring也都具備。

Galaxy Ring亦支援先前在Galaxy Watch上推出已久的日常健康監控與智慧功能，像是心率警示、自動啟動步行與跑步追蹤的自動運動偵測功能、靜止提醒。另外，只要運用手勢功能雙指互碰2下，就能輕鬆拍攝照片或停止Galaxy智慧型手機上的鬧鐘，並可透過Samsung Find上尋找我的戒指功能輕鬆找到Galaxy Ring的位置。

Galaxy Ring配戴舒適，即使在睡眠時使用也不受干擾。(三星提供)
Galaxy Ring配戴舒適，即使在睡眠時使用也不受干擾。(三星提供)
Galaxy Ring共推出黑、銀和金3款顏色，另可從9種尺寸中，找到適合自己的...
Galaxy Ring共推出黑、銀和金3款顏色，另可從9種尺寸中，找到適合自己的專屬戒圍。(三星提供)
獨特的凹面設計不僅時尚，更能保有耐用度。(三星提供)
獨特的凹面設計不僅時尚，更能保有耐用度。(三星提供)

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