三星AI摺疊機亮相 通話翻譯支援Line塗鴉變實際圖像

三星今天發表新一代摺疊機Galaxy Z Flip6，首度導入AI功能。美聯社

三星 今天發表新一代摺疊機Galaxy Z Fold6、Z Flip6，首度導入AI 功能，並優化5大AI應用，包括搜尋圈可解答數學題、通話即時翻譯功能可支援Line等通訊軟體，新的繪圖助理則可把手繪塗鴉自動生成實際圖像。

三星今天在法國巴黎舉行發表會，推出2款新一代摺疊機Galaxy Z Fold6、Z Flip6，以及2款智慧手錶與2款真無線藍牙耳機。

繼三星在今年初首度發表搭載Galaxy AI的S24旗艦系列，將行動AI提供至全球近2億用戶手中之後，三星也將進化的AI應用首度導入自家摺疊機；而蘋果則將在9月iPhone 16發表後，正式加入AI手機戰場。

摺疊機與AI目前都是智慧手機市場熱議話題，根據IDC研究報告預估，2024年摺疊機於全球出貨量將達2500萬支，年增37.6%；Counterpoint Research預測，2024年AI智慧型手機 出貨占比將達11%，2027年將大幅提升至43%，出貨量成長4倍，可望衝破5.5億支大關，

Galaxy Z Fold6與Flip 6的最大亮點在AI，三星結合Galaxy AI運用大螢幕與摺疊型態開發AI體驗，在AI功能上有5大進化，第1，「搜尋圈」不只能搜尋圖片、翻譯文字，可透過掃描解答數學題。

第2，翻譯溝通模式，在摺疊機形態下優化，例如雙面翻譯窗可於內頁與封面螢幕顯示雙方語言，等於在說話的同時，畫面上會出現對方看得懂的即時字幕，聆聽模式可不間斷同步翻譯，如隨身個人口譯。

值得注意的是，Z Fold6通話即時翻譯功能已能延伸支援第三方通訊軟體，例如Line等。

第3，AI筆記助理方面，可自動排版使用者筆記內容、生成摘要，介面便於瀏覽比對原稿；語音同步筆記功能也升級、能智慧翻譯PDF內容功能。

第4，新的繪圖助理，則可讓手繪塗鴉化為現實，例如隨手為照片人物勾勒眼鏡線條，就能在照片中自動生成眼鏡的實際圖像。

第5，在智慧影像編輯方面，可透過AI物件感知引擎，分析拍攝物件，使成像的清晰度與層次感更上層樓，也能透過AI人像繪圖，把照片轉為漫畫風，並能以AI為影片自動生成額外影格，後製放慢瞬間。

此外，上下摺疊的Galaxy Z Flip的封面螢幕則結合AI技術，能透過原況效果相片、生成式獨步的個人桌布、3D動態互動桌布。

在規格方面，三星Galaxy Z Fold6的後置鏡頭具備3個主鏡頭，配置包括5000萬畫素廣角鏡頭、1200萬超廣角鏡頭，及1000萬畫素遠距鏡頭，並支援3倍光學變焦、最高30倍變焦，封面螢幕鏡頭則為1000萬畫素。

Galaxy Z Fold6 搭載高通 Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy 處理器，CPU效能較前代提升18%、GPU較前代提升19%、NPU較前代提升42%，助力AI表現。螢幕尺寸再放大，封面螢幕搭載6.3吋顯示螢幕、內頁螢幕為7.6吋顯示螢幕。

2款摺疊新機將於7月24日起於特定市場上市。