我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣加入美國國防供應鏈？ 林佳龍：洽談中

艙門脫落後重創形象 波音6月僅賣出3架客機

Meta更新仇恨言論政策 將刪除攻擊猶太人貼文

中央社／舊金山9日電
社群網站臉書和Instagram的母公司，Meta表示將移除攻擊「猶太復國主義者」的內容。（路透）
社群網站臉書和Instagram的母公司，Meta表示將移除攻擊「猶太復國主義者」的內容。（路透）

Meta Platforms今天表示，公司將開始撤除更多針對「猶太復國主義者」（Zionists）的貼文，尤其是拿這個詞來當作猶太人和以色列人的代名詞，而非這個政治運動支持者的貼文。

綜合路透和法新社報導，身為社群網站臉書和Instagram的母公司，Meta在部落格文章指出，將移除攻擊「猶太復國主義者」的內容，特別是當貼文未明確用這個詞來提及這個政治運動，而是用它來散播反猶太主義刻板印象，或透過恐嚇暴力方式來威脅傷害猶太人或以色列人的內容。

Meta仇恨言論政策禁止針對它所謂具有「保護特徵」的民眾發動針對性攻擊，這些保護特徵包括種族（race）、族裔（ethnicity）、宗教信仰、身心障礙、性別認同等。

Meta指出，公司現有的政策，僅在兩個狹隘情況下將「猶太復國主義者」視為猶太人或以色列人的代名詞，但這不足以因應民眾以更廣義的方式運用這個詞。

Meta這次更新政策時間點，正逢中東局勢因以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）交戰而日趨緊繃。Meta表示，他們是在徵詢全球各地145名民間社會與學術界代表之後，做出最新政策更新。

Meta試圖藉由最新舉措，在「言論自由」和「攻擊猶太人」之間取得平衡。

猶太 以色列 社群網站

上一則

運勢逆天 7月下旬財神爺敲門 「4大生肖」添財納福、貴人爆棚

延伸閱讀

以哈在加薩市爆激戰 以財長稱不乘勝追擊將鑄大錯

以哈在加薩市爆激戰 以財長稱不乘勝追擊將鑄大錯
和平露曙光 哈瑪斯擬接受美國方案分階段停火

和平露曙光 哈瑪斯擬接受美國方案分階段停火
和哈瑪斯仍有分歧 以國官員將赴卡達展開新停火談判

和哈瑪斯仍有分歧 以國官員將赴卡達展開新停火談判
內唐亞胡與拜登通話 以色列同意再派團談判 關鍵僵局現突破

內唐亞胡與拜登通話 以色列同意再派團談判 關鍵僵局現突破

熱門新聞

一位日本網友替家中的混血犬驗DNA，意外發現他混到最多比例的是「珍島犬」。（取材自youtube＠ぺすちゃぴちゃんねる）

家中混血犬似乎聽得懂人話 飼主驗DNA意外出現稀有品種

2024-07-05 19:40
每個血型記憶力不同。（取材自unsplash.com＠Element5 Digital）

四血型健忘程度排行 他看似精明但覺得沒必要就「立刻忘光」

2024-07-05 22:30
每個星座在下半年可能會遭遇不同的意外。（取材自unsplash.com＠Roman Melnychuk）

12星座下半年會遇什麼麻煩 射手忙翻天、這星座「累到放棄思考」

2024-07-04 20:15
示意圖。(取自123RF)

12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財

2024-07-04 13:00
根據InterNations的2024年Expat Insider調查，越南連續第四年成為旅居海外人士最負擔得起的國家。(歐新社)

最佳移居名單 越南被評「最負擔得起」前10名6個在亞洲

2024-07-08 01:25
女留學生分享出國後被顛覆認知。（取材自小紅書）

美國跟想像的不一樣 中國女留學生曝「被顛覆3大認知」

2024-07-07 21:00

超人氣

更多 >
半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡
爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」
如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招

如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招
楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周

楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周
寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了

寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了