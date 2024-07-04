Threads誕生1周年 每月活躍數破1.75億人 Z世代最關注娛樂消息

Meta旗下的Threads目前全球每月活躍人數已突破1.75億人。(路透)

Meta旗下新社群平台Threads 上線即將滿1周年，目前全球每月活躍人數已突破1.75億人，尤其在印度 、日本 與台灣等非常活躍，與全球平均相比，台灣人在使用Threads時更常「引用」串文。

Meta今天發布新聞稿指出，Threads上線即將滿1周年，平台上持續聚集來自世界各地的社群即時交流，目前全球每月活躍人數已突破1.75億人，在台灣也受到許多不同族群的青睞。

在上線即將屆滿1年之際，Threads也回顧過去關鍵數據指出，Threads在亞洲廣受歡迎，尤其印度、日本與台灣等社群非常活躍，與全球平均相比，台灣人在使用Threads時更常「引用」串文。

Threads上63%的串文為純文字，沒有圖片或影片；超過25%的串文包含照片，也就是每4篇串文中就有1篇附上照片。

此外，Threads上已有超過5000萬個被標註的主題，過去3個月Threads最熱門的5個主題，分別是攝影、閱讀、健身、藝術與TTPD。TTPD是歌手泰勒絲（Taylor Swift）最新專輯「折磨詩人俱樂部」（The Tortured Poets Department）縮寫，也是Threads上討論最熱絡的話題之一。

在美國，Threads透過Wakefield發起一項調查，其中發現，67%的Z世代最愛在Threads上關注娛樂相關消息，高度關注音樂60%、美食59%、與時尚42%，並且透過Threads上的標註的主題追蹤話題的最新進展。

調查指出，65%的Z世代與63%的千禧世代都喜愛Threads上的語音留言功能，然而接近一半的X世代與高達70%的嬰兒潮世代不知道語音留言功能。