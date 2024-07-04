我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛時精選╱手機當電子保母 家長飲鴆止渴

特斯拉股價連漲7天 幾乎收復今年失土 馬斯克重返世界首富

Threads誕生1周年 每月活躍數破1.75億人 Z世代最關注娛樂消息

中央社／台北4日電
Meta旗下的Threads目前全球每月活躍人數已突破1.75億人。(路透)
Meta旗下的Threads目前全球每月活躍人數已突破1.75億人。(路透)

Meta旗下新社群平台Threads上線即將滿1周年，目前全球每月活躍人數已突破1.75億人，尤其在印度日本與台灣等非常活躍，與全球平均相比，台灣人在使用Threads時更常「引用」串文。

Meta今天發布新聞稿指出，Threads上線即將滿1周年，平台上持續聚集來自世界各地的社群即時交流，目前全球每月活躍人數已突破1.75億人，在台灣也受到許多不同族群的青睞。

在上線即將屆滿1年之際，Threads也回顧過去關鍵數據指出，Threads在亞洲廣受歡迎，尤其印度、日本與台灣等社群非常活躍，與全球平均相比，台灣人在使用Threads時更常「引用」串文。

Threads上63%的串文為純文字，沒有圖片或影片；超過25%的串文包含照片，也就是每4篇串文中就有1篇附上照片。

此外，Threads上已有超過5000萬個被標註的主題，過去3個月Threads最熱門的5個主題，分別是攝影、閱讀、健身、藝術與TTPD。TTPD是歌手泰勒絲（Taylor Swift）最新專輯「折磨詩人俱樂部」（The Tortured Poets Department）縮寫，也是Threads上討論最熱絡的話題之一。

在美國，Threads透過Wakefield發起一項調查，其中發現，67%的Z世代最愛在Threads上關注娛樂相關消息，高度關注音樂60%、美食59%、與時尚42%，並且透過Threads上的標註的主題追蹤話題的最新進展。

調查指出，65%的Z世代與63%的千禧世代都喜愛Threads上的語音留言功能，然而接近一半的X世代與高達70%的嬰兒潮世代不知道語音留言功能。

Threads 印度 日本

上一則

7月4日星座運勢 雙子桃花旺盛 天秤文思泉湧

下一則

以人體為靈感的經典珠寶 Tiffany延伸新戒指慶50周年

延伸閱讀

萊恩雷諾斯拍「死侍」險離婚 說溜嘴泰勒絲有客串？

萊恩雷諾斯拍「死侍」險離婚 說溜嘴泰勒絲有客串？
泰勒絲通膨撼動歐洲 法國因這理由不受影響

泰勒絲通膨撼動歐洲 法國因這理由不受影響
泰勒絲倫敦開唱「蟲子飛進嘴裡」 痛苦咳嗽自嘲美味

泰勒絲倫敦開唱「蟲子飛進嘴裡」 痛苦咳嗽自嘲美味
阿湯忙聽泰勒絲開唱 缺席女兒畢業典禮惹議

阿湯忙聽泰勒絲開唱 缺席女兒畢業典禮惹議

熱門新聞

晚登機乘客往往發現要把行李塞進頭頂置物櫃有困難。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Royal Wave ENT）

太晚登機沒有隨身行李空間 空服員透露機上分配原則

2024-06-28 19:40
三生肖將熬過大難，並遇到財神，好運擋不住。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

3生肖熬過大難迎好運 屬鼠橫財入命、他有添丁大喜

2024-06-30 20:45
三星座最易走上人生巔峰。（取材自pexels.com@ Jopwell ）

3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友

2024-06-27 19:40
亞利桑納州的賓斯基到全球197個國家旅遊過，圖為他到台灣時參觀中正紀念堂。(翻攝Drew Binsky YouTube)

亞利桑納州男子環遊世界197國 最愛亞洲這國家

2024-06-25 21:00
TikTok網友畢許分享用Instacart就能在沒有會員的情況下買到好市多的商品。(翻攝Tiff Bish TikTok @tiffjessup)

沒辦會員還能買到好市多商品 業者證實她這個方法可行

2024-06-26 21:00
3生肖下月財運旺。（取材自pexels.com@Karolina Kaboompics ）

7月財神不請自來 3生肖「財運爆發」好運不斷、想不富都難

2024-06-26 20:29

超人氣

更多 >
不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個

不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個
紐時：拜登正在考慮退選

紐時：拜登正在考慮退選
「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%
iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年

iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年
NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害

NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害