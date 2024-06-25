AI摺疊機來了 三星Unpacked發表會法國巴黎登場

三星將於7月10日於法國巴黎舉辦Galaxy Unpacked。(三星提供)

三星 稍早發出正式邀請函，宣布將於當地時間7月10日15點，於法國巴黎舉辦Galaxy Unpacked，三星也在邀請函中預告「新世代Galaxy AI 即刻展開」，Galaxy AI將導入全新Galaxy Z系列與Galaxy生態圈，旗艦機系列全部邁向行動AI新紀元。全球消費者將可同步於Samsung.com、三星新聞中心與三星官方YouTube頻道觀賞直播。

外媒預期，這次發表會中將可以看到Galaxy Z Fold6、Galaxy Z Flip6大小2款新一代摺疊螢幕手機，Galaxy Watch7應該也會一同登場，另外令人期待的Galaxy Ring智慧戒指也可能會在這次發表會中正式亮相。