我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多這款充電寶賣超好 但會引起火災被召回

趙小蘭新書指川普「急性子」 專訪避談大選

iPhone哪種鬧鐘鈴聲最讓人不舒服？ 最多人抱怨「海邊」

編譯季晶晶／綜合23日電
社群媒體討論顯示iPhone鬧鐘鈴聲「海邊」極具爭議性。（取材自unsplash.com/@ryanqyao）
社群媒體討論顯示iPhone鬧鐘鈴聲「海邊」極具爭議性。（取材自unsplash.com/@ryanqyao）

iPhone的哪一種鬧鐘鈴聲引發最兩極分化的反應？有線電視新聞網（CNN）報導，根據社群媒體，「海邊」（By the Seaside）的鈴聲極具爭議性，有人將它帶來的不適感與指甲刮黑板以及飛機上尖叫的小孩相提並論。

但也有人覺得這是令人心情愉悅的聲音。密西根大學音樂戲劇與舞蹈學院的音樂理論系主任Carlos Xavier Rodriguez說，「有人喜歡，也有人喊天哪好可怕」，反應很兩極。

如果你不知道「海邊」的鈴聲是什麼樣，YouTube上面有加長版、饒舌版，還有用各種樂器演奏的版本。

人們為了準時起床嘗試過很多方法。根據CNN，到1970年代，英國還有部分地區會雇人到家敲門或敲窗來叫自己起床。美國已知的第一只鬧鐘是新罕布夏州鐘表匠Levi Hutchins發明於1787年，但他的鐘只在凌晨4時響一次。1874年，法國發明家Antoine Redier為可調式機械鬧鐘申請了專利。幾年後，Seth Thomas的機械發條鬧鐘獲得專利。到19世紀末，發明電子鬧鐘。時至今日，鬧鐘又有了進展，一些高科技鬧鐘可以模仿日出的柔和光芒 ，用令人放鬆例如鳥鳴聲喚醒用戶。

「海邊」的問題在哪兒呢？Rodriguez指「海邊」的音樂沒有明顯調性，不結束在強拍上，在重複開始之前的短暫停頓，沒有結束的感覺。更教人不舒服的是那種屬於卡西歐電子鍵盤的電腦化音樂，欠缺人性溫暖，因此讓人感到不適或不安。

15歲高中生佛萊克說，他不是愛早起的人，嘗試過警笛、喇叭聲等各種鬧鈴都無濟於事，但「海邊」叫得醒他，「有時候做夢時聽到，會驚嚇到全身緊繃，開始抓狂」。

X平台上有則貼文說，用「海邊」設鬧鈴代表你不是個認真嚴肅的人。這則貼文獲16萬個讚和逾1.5萬次分享。

不過，26歲住在東京的英文老師莫克坦認為，人們討厭鬧鐘聲音最大的理由可能是，最終都會討厭任何吵醒他們的聲音。

新罕布夏州 社群媒體 YouTube

上一則

南韓「文青老太太」穿搭精緻 網一聽真實年齡難以置信

延伸閱讀

蘋果iPhone的AI夢 不易在中國實現

蘋果iPhone的AI夢 不易在中國實現
華爾街日報：蘋果AI宏圖中 中國是失落一環

華爾街日報：蘋果AI宏圖中 中國是失落一環
「AI的iPhone時刻來臨」輝達主宰AI市值上看10兆

「AI的iPhone時刻來臨」輝達主宰AI市值上看10兆
iPhone 16最新渲染圖曝光 史上「最窄邊框」手機？

iPhone 16最新渲染圖曝光 史上「最窄邊框」手機？

熱門新聞

網友發現日本老人很懂穿搭。（取材自小紅書）

日本老人懂穿搭 她曝阿姨們優雅時髦「這髮型是王道」

2024-06-15 01:10
通膨仍熱，理財網站列出五個因為價格飆漲，建議不要在好市多購買的商品。示意圖。(美聯社)

連加油都變貴 五項不建議在好市多購買的商品

2024-06-19 19:40
有些血型的性格特別好賭。（取材自unsplash.com＠Aidan Howe）

四血型誰最好賭成性？ 這血型輸光依然堅信「下一把能贏」

2024-06-20 22:07
搜狐網列出4大生肖，到了夏天運勢更好。 圖／ingimage

越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜

2024-06-17 16:00
家中有養貓的人，要注意某些適用於人類的用品或香氛，對貓咪是有害的。(取材自unsplash.com/@michaelsum1228)

貓奴注意 獸醫提醒家中常見物 恐讓貓中毒

2024-06-15 23:45
4星座個性懶惰愛拖延。（取材自pexels.com@Acharaporn Kamornboonyarush）

最懶惰4星座做事不積極 牡羊三分鐘熱度、他們拖延症嚴重

2024-06-16 23:45

超人氣

更多 >
理財百科／35歲的他靠簡單一策略 周增1.1萬元被動收入

理財百科／35歲的他靠簡單一策略 周增1.1萬元被動收入
紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護

紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護
入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州

入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州
賣北京四合院移民美國？ 王剛再度撇清：我不是現代版和珅…

賣北京四合院移民美國？ 王剛再度撇清：我不是現代版和珅…
波音星際飛船返航再推遲 狀況迭出 2太空人命運未卜

波音星際飛船返航再推遲 狀況迭出 2太空人命運未卜