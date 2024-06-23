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黃仁勳才點名致敬「他」逼宮OpenAI執行長失敗 黯然下台另起爐灶

編譯盧思綸／即時報導
生成式人工智慧巨頭OpenAI共同創辦人兼首席科學家蘇茨克維。(路透)
生成式人工智慧巨頭OpenAI共同創辦人兼首席科學家蘇茨克維。(路透)

商業內幕（Business Insider）報導，輝達創始人兼執行長黃仁勳14日出席加州理工學院畢業典禮致詞，致敬聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI的共同創辦人、前首席科學家蘇茨克維（Ilya Sutskever），大讚「點燃深度學習的大爆炸」。

黃仁勳日前於加州理工學院發表畢業致詞，點名致敬OpenAI前首席科學家蘇茨克維、辛頓（Geoffrey E. Hinton）與克里澤夫斯基（Alex Krizhevsky），大讚他們開發卷積神經網路（Convolutional Neural Networks）AlexNet奠定先驅貢獻。AlexNet是一款用於影像辨識的演算模型。

他說，他們使用輝達早期開發的CUDA GPUs訓練AlexNet，拿下2012年ImageNet挑戰，「這是深度學習領域大爆炸的一刻，象徵人工智慧（AI）革命的關鍵時刻。」

蘇茨克維去年11月參與董事會決策，開除OpenAI執行長兼共同創辦人奧特曼（Sam Altman），事後坦言十分後悔；不過奧特曼回鍋後，蘇茨克維便被OpenAI的董事會除名，今年5月離開OpenAI。

蘇茨克維本月宣布將自行創立一間新的AI研發公司，名叫「安全超級智慧」（暫譯：Safe Superintelligence），唯一目標是「打造安全的超級智慧」。

AI OpenAI 加州

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