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商務部宣布 將禁止「卡巴斯基」防毒軟體在美銷售

中央社／華盛頓20日電
俄羅斯卡巴斯基實驗室製造的防毒軟體，將被禁止在美國販售。(路透資料照片)
俄羅斯卡巴斯基實驗室製造的防毒軟體，將被禁止在美國販售。(路透資料照片)

拜登政府今天宣布，擬禁止俄羅斯卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）製造的防毒軟體在美國銷售，理由是卡巴斯基的美國大客戶包括了重要基礎設施業者、州政府與地方政府。

路透報導，商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）今天在與媒體的視訊簡報會中表示，莫斯科對卡巴斯基的影響力，被認定構成重大風險。

消息人士說，卡巴斯基軟體對電腦系統的特權存取（privileged access），讓它能竊取美國電腦中的敏感資訊、安裝惡意軟體或阻擋重要更新，從而提高威脅。

卡巴斯基實驗室和俄羅斯大使館並未回覆置評要求。此前，卡巴斯基曾表示，這是一家私人管理的公司，與俄羅斯政府沒有關係。

雷蒙多表示，這項全面的新規定，還加上另一項行動，將卡巴斯基的3個部門列入貿易限制名單中。美政府此舉將會打擊卡巴斯基聲譽，可能影響其海外銷售。

這項新限令禁止卡巴斯基軟體在美銷售、更新下載、轉售和取得許可；將在公布後100天，即今年9月29日生效，以便企業有時間尋找替代品。卡巴斯基在美國新業務也將在限令公布後30天內封鎖。

莫斯科對基輔採取行動後，卡巴斯基在美業務面臨的壓力愈來愈大。

路透報導，2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭後的第2天，美國政府曾私下警告一些美國企業，莫斯科可能會操縱卡巴斯基設計的軟體造成傷害。

俄羅斯 雷蒙多 拜登

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