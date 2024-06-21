我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在復旦畢典打院長的台生 「品德不合格」不能念北大研究所了

藉租屋歧視 華人房東挨告 保險經紀提醒：勿輕易拒絕有心人士提問

缺乏應用場景 蘋果Vision Pro中國銷售表現恐遇冷

記者陳湘瑾／即時報導
蘋果Vision Pro國行版已經在中國官網上架。（取自蘋果中國官網）
蘋果Vision Pro國行版已經在中國官網上架。（取自蘋果中國官網）

蘋果Vision Pro中國國行版14日開啟預售，將於28日正式發售，然而預售表現不佳，有專家分析，這或許和蘋果在中國國內缺乏生態內容應用場景有關。

據瀟湘晨報報導，此次Apple Vision Pro預售情況較為冷清，直至14日下午該款產品仍可預定，且發售當日就可以拿到。大多數消費者對於 Vision Pro還處於觀望狀態，紛紛選擇預約試用，以長沙地區來說，預約試用日期已排到7月4日。

一位長沙的消費者告訴瀟湘晨報記者，「太貴了，又不像手機這類剛需產品，有閒錢且熱衷科技產品的才會買。」

目前蘋果中國官網顯示，256GB版售價人民幣2萬9,999元（約4132美元），512GB版人民幣3萬1,499元（約4338美元），1TB版3萬2,999元（約4545美元）。

IDC中國分析葉青清表示，Vision Pro作為蘋果MR的初代產品，價格和入手難度等方面，對消費者有比較高的門檻要求，加上使用場景和軟體配套也存在侷限，必定不會是大眾化的產品。

雖然面向一般消費者的反應不佳，但中國電商卻反應躍躍欲試。第一財經指出，以京東和淘寶來說，可以在官網實現1:1展示真實商品，消費者可以在家電與家居等商品中進行選擇，並直接拖移到家中場景，展現商品外觀與尺寸與家中環境的搭配，還能真實體驗無人機的避障功能。葉青清指出，由於Vision Pro使用的落腳點相對少，此舉有助於Vision Pro的使用落地。

電商 Apple

上一則

夫婦挑戰畫自家愛貓 夫一秀作品太太笑翻「像在吃蜘蛛」

下一則

商務部宣布 將禁止「卡巴斯基」防毒軟體在美銷售

延伸閱讀

霸主的實力 韓媒：台積電漲價後大客戶也不會跑 三星只能乾瞪眼

霸主的實力 韓媒：台積電漲價後大客戶也不會跑 三星只能乾瞪眼
蘋果攻平價頭盔 傳鴻海代工

蘋果攻平價頭盔 傳鴻海代工
「AI的iPhone時刻來臨」輝達主宰AI市值上看10兆

「AI的iPhone時刻來臨」輝達主宰AI市值上看10兆
1年前推出 蘋果終止「先買後付」服務Apple Pay Later

1年前推出 蘋果終止「先買後付」服務Apple Pay Later

熱門新聞

網友發現日本老人很懂穿搭。（取材自小紅書）

日本老人懂穿搭 她曝阿姨們優雅時髦「這髮型是王道」

2024-06-15 01:10
四生肖近期家和萬事興。（取材自pexels.com@Pixabay）

4生肖喜事臨門「正能量爆棚」 屬羊家庭名聲好、他的家人健康轉好

2024-06-15 23:25
94歲舊金山婦女海倫‧伯恩可能被迫離開住了82年的出租公寓，或與發出驅逐通知的房東對簿公堂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kevin Bidwell）

房東想調漲租金 舊金山94歲老婦恐被逐出住了82年的家

2024-06-13 20:56
搜狐網列出4大生肖，到了夏天運勢更好。 圖／ingimage

越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜

2024-06-17 16:00
家中有養貓的人，要注意某些適用於人類的用品或香氛，對貓咪是有害的。(取材自unsplash.com/@michaelsum1228)

貓奴注意 獸醫提醒家中常見物 恐讓貓中毒

2024-06-15 23:45
4星座個性懶惰愛拖延。（取材自pexels.com@Acharaporn Kamornboonyarush）

最懶惰4星座做事不積極 牡羊三分鐘熱度、他們拖延症嚴重

2024-06-16 23:45

超人氣

更多 >
托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因

托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因
台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空
收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外

收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外
那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好

那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好
35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋

35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋