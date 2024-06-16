iPhone 16最新渲染圖曝光 史上「最窄邊框」手機？

預計今年9月推出的iPhone 16，可能會是歷代最窄邊框。圖為iPhone 15。（路透資料照片）

蘋果將在今年9月推出iPhone 16，隨著發表時間愈來愈近，有關iPhone 16的爆料愈來愈多，近期有爆料客釋出iPhone 16的最新渲染圖，其中一細節設計讓許多果粉都給予正面好評。

知名爆料客「ICE UNIVERSE」在社群平台釋出iPhone 16 Pro Max的渲染圖，並透露其螢幕將略增至6.88吋，而螢幕邊框更會進一步縮窄到1.153mm，不但超越現行iPhone 15 Pro Max的1.57mm，也比競爭對手三星 Galaxy S24 Ultra的1.55mm更窄，倘若傳言屬實，iPhone 16 Pro Max屆時將成為全球最窄邊框手機。

I can't wait to see the iPhone 16 Pro Max, which is made according to real CAD drawings. This is what it looks like. pic.twitter.com/gfOR7RINXB — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) 2024年6月5日

其實不只iPhone 16 Pro Max，其餘機型也傳出會同步縮窄螢幕邊框，iPhone 16 Pro預計將縮窄至1.203mm，至於iPhone 16以及iPhone 16 Plus的螢幕邊框，則會介於2.052mm與2.062mm之間。

iPhone 16 Pro Max除了挑戰全球最窄邊框手機之外，先前有傳聞指出蘋果也將針對其相機鏡頭進行升級，換上全新來自Sony的IMX903感光元件，並配置1/1.14英寸感測器，可在低光照條件下，捕捉更多光線，呈現更出色的影像與細節；另外iPhone 16 Pro與iPhone 16 Pro Max在超廣角鏡頭方面都將升級成4800萬畫素。

iPhone 16最新渲染圖曝光 邊框設計將挑戰史上最窄

TVBS新聞網