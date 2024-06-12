學生族福音...iPadOS 18計算機功能 高深數學算式也難不倒

iPadOS 18推出自訂iPad主畫面的新方法，以及有「數學比較」功能的「計算機」，讓iPad實用性更上層樓。(蘋果提供)

因為與iOS有太多相似功能，以往更新時經常被忽略的iPadOS，這次終於翻身了！iPadOS 18的「數學筆記」功能在蘋果WWDC開發者大會中掀起了一陣驚呼，網友也直呼「數學苦手終於有救了！」而記者也搶先體驗了iPadOS 18開發者測試版，看看新功能到底多神奇。

在iPadOS 18中，終於有了專屬的「計算機」功能，而「數學筆記」則等於是在基本計算機和科學計算機之外再延伸的進階功能，搭配App le Pencil，只要寫下算式就可以幫忙計算答案，還會模仿你的筆跡自動書寫，並以橘黃色字體顯示，若修改算式也會立即更新答案，透過全新的圖表功能，使用者只要輕點一下，即可手寫或輸入方程式並插入圖表，甚至可以在同一張圖表上新增多個方程式，查看它們之間的關係。

而計算機畫面左側的「歷史記錄」則可協助使用者追蹤並快速跳回先前的計算內容，另外還有「單位換算」功能，可換算角度、面積、貨幣、資料量、能量、力度、燃油、長度、功率、壓力、速度、溫度、時間、體積、重量等，想得到、沒想到的都幫你先準備好了。想要在以上這幾個功能切換，只要按一下畫面左下角的計算機圖示即可，大螢幕還有輸入長算式顯示畫面也非常清晰的優勢。

另外，備忘錄也支援數學計算功能，會自動於「備忘錄」App 中全新的「Math Notes」資料夾提供使用，只要在備忘錄寫筆記時有使用到計算功能，就會自動進入這個資料夾。

實際使用發現，這絕對是學生族群買iPad的最大誘因，上課抄筆記將變得無比簡單快速，只要算式沒列錯，可能還會比教授更快算出解答。而一般人雖然日常可能用不太到什麼需要複雜計算的公式，但用在備忘錄記錄、調整食譜 ，或是擬定旅遊計畫預算時，有了這個功能，也可以幫你省下計算的時間。

此外，「備忘錄」也推出全新手寫工具，專為Apple Pencil所設計，可以自動美化手寫字跡，自動修正調整，讓手寫文字平滑化、行距拉直，同時維持使用者個人手寫內容的外觀與風格，使用者可以用 Apple Pencil 輕鬆新增空格、劃掉句子，甚至在自己手寫的文字當中貼上打字輸入的文字，段落會根據新增的內容自動重排。讓手寫筆記更有效率，且編輯手寫文字變得像編輯鍵入文字一樣輕鬆簡易。

除了計算機、數學筆記，iPadOS 18同樣可以自訂主畫面和「控制中心」，「照片」App也有迄今最大幅度的改造，「訊息」也有更多有趣的互動方式，文字格式、特效、點按回應時也有更多表情符號或貼圖可以使用。