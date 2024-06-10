蘋果進軍生成式AI Siri整合ChatGPT強調產品重隱私

蘋果公司全球開發者大會（WWDC）今天登場，公司正式宣告進軍生成式AI 領域並與OpenAI合作，免費導入ChatGPT 至Siri。蘋果也強調其人工智慧 專注於應用程式整合和安全隱私。

自2022年底生成式人工智慧（generative artificial intelligence）崛起後，微軟（Microsoft）和谷歌（Google）等科技巨擘都陸續將生成式AI技術導入各自產品，蘋果（Apple）動向一直備受各界關注。

一如外界預期，蘋果執行長庫克（Tim Cook）今天在全球開發者大會上揭示蘋果人工智慧Apple Intelligence，公司並宣布將技術導入iPhone15 Pro、以及配備M1或更先進晶片的iPad和Mac等產品之中。

蘋果表示，其人工智慧功能將在今年秋天於iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia的Beta測試版本推出，提供給用戶試用，首先支持美式英語。

蘋果語音助理Siri也整合生成式AI功能，未來能夠更有效地處理複雜語音指示。

另外，蘋果與AI開發公司OpenAI合作，成為今年全球開發者大會一大焦點。

蘋果宣布，用戶可以於新版Siri中運用OpenAI的聊天機器人ChatGPT，這是選擇性功能，使用者不須訂閱ChatGPT，Siri會判讀用戶查詢，然後請求資訊共用批准。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）今天也推文表示，很高興與蘋果合作，並預告蘋果今年稍晚將把ChatGPT服務整合到蘋果的設備中。

蘋果軟體工程資深副總裁費德里吉（Craig Federighi）強調，蘋果人工智慧將專注於隱私和安全。他還說，「蘋果永遠不會儲存或存取你的數據」。