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資深果粉看過來 蘋果總部商店限定T恤 今年全換新款

記者黃筱晴／即時報導
店舖獨賣的紀念T恤全都換上今年全新設計圖騰。(記者黃筱晴／攝影)
店舖獨賣的紀念T恤全都換上今年全新設計圖騰。(記者黃筱晴／攝影)

蘋果全球開發者大會WWDC24即將登場，記者今年同樣將前進現場帶來第一手現場直擊，在發表會之前，則是再度到Apple Park門口對面的Visitor Center看看今年又有推出什麼限定新商品，平常營業時間一般民眾可以隨時前往購買，有機會來附近旅遊的果粉們千萬別錯過朝聖與購物的機會。

Apple Park Visitor Center除了與一般直營店相同的完整產品線陳列販售之外，還有多款專屬設計T恤只有這裡才能買得到，今年除了給寶寶穿的經典Logo包屁衣之外，其他T恤全都換上今年全新設計的圖騰，有別於去年是以Apple Park建築為主的圖案，今年則是返璞歸真、回歸初心，多款都是以麥金塔電腦40周年為主題，再加上大量運用傳統七彩LOGO進行一系列設計，資深果粉一定要收藏。雖然據說每天都會補新貨，但熱門款式經常到了當天下午就會賣完，不想空手而回記得早上就要前往採購。

而前陣子蘋果舊辦公室所在地「Infinite Loop 1」的店舖宣布終止營業，原本店內獨家販售的馬克杯、保溫瓶、水壺、文具也轉移到Visitor Center銷售，想要一次購齊，現在不用東奔西跑。

店舖內除了原本的Apple Park園區AR導覽，為了讓更多民眾可以輕鬆體驗今年初剛上市的Vision Pro，Visitor Center店內也特別設置了專屬的體驗區，只要預約登記就可以在店員的輔助下現場體驗Vision Pro的豐富功能。雖然台灣目前還沒有發售的消息，但若有機會來店舖，購物之外當然也可以把握難得機會順道體驗一下。

再過半天WWDC24就要揭幕了，今年有了AI話題的加入，讓所有人都更期待iOS 18、iPadOS 18、macOS 15、watchOS 11、tvOS 15，以及最新的visionOS等6大最新作業系統的全新智慧功能。

Apple Park Visitor Center店內特別設置了Vision P...
Apple Park Visitor Center店內特別設置了Vision Pro專屬的體驗區。(記者黃筱晴／攝影)
「Infinite Loop 1」獨賣的商品現在也都搬到Visitor Cent...
「Infinite Loop 1」獨賣的商品現在也都搬到Visitor Center直接就能買。(記者黃筱晴／攝影)
想入手Vision Pro，Apple Park Visitor Center現...
想入手Vision Pro，Apple Park Visitor Center現貨可購買。(記者黃筱晴／攝影)
店舖獨賣的紀念T恤全都換上今年全新設計圖騰。(記者黃筱晴／攝影)
店舖獨賣的紀念T恤全都換上今年全新設計圖騰。(記者黃筱晴／攝影)
Vision Pro專屬的攜帶包。(記者黃筱晴／攝影)
Vision Pro專屬的攜帶包。(記者黃筱晴／攝影)
店舖獨賣的紀念T恤全都換上今年全新設計圖騰。(記者黃筱晴／攝影)
店舖獨賣的紀念T恤全都換上今年全新設計圖騰。(記者黃筱晴／攝影)

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