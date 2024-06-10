資深果粉看過來 蘋果總部商店限定T恤 今年全換新款

店舖獨賣的紀念T恤全都換上今年全新設計圖騰。(記者黃筱晴／攝影)

蘋果全球開發者大會WWDC24即將登場，記者今年同樣將前進現場帶來第一手現場直擊，在發表會之前，則是再度到Apple Park門口對面的Visitor Center看看今年又有推出什麼限定新商品，平常營業時間一般民眾可以隨時前往購買，有機會來附近旅遊的果粉們千萬別錯過朝聖與購物的機會。

Apple Park Visitor Center除了與一般直營店相同的完整產品線陳列販售之外，還有多款專屬設計T恤只有這裡才能買得到，今年除了給寶寶穿的經典Logo包屁衣之外，其他T恤全都換上今年全新設計的圖騰，有別於去年是以Apple Park建築為主的圖案，今年則是返璞歸真、回歸初心，多款都是以麥金塔電腦40周年為主題，再加上大量運用傳統七彩LOGO進行一系列設計，資深果粉一定要收藏。雖然據說每天都會補新貨，但熱門款式經常到了當天下午就會賣完，不想空手而回記得早上就要前往採購。

而前陣子蘋果舊辦公室所在地「Infinite Loop 1」的店舖宣布終止營業，原本店內獨家販售的馬克杯、保溫瓶、水壺、文具也轉移到Visitor Center銷售，想要一次購齊，現在不用東奔西跑。

店舖內除了原本的Apple Park園區AR導覽，為了讓更多民眾可以輕鬆體驗今年初剛上市的Vision Pro，Visitor Center店內也特別設置了專屬的體驗區，只要預約登記就可以在店員的輔助下現場體驗Vision Pro的豐富功能。雖然台灣目前還沒有發售的消息，但若有機會來店舖，購物之外當然也可以把握難得機會順道體驗一下。