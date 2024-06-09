WWDC前夕 兩強分析師預料將發表AI功能 但短期無助業績

葛曼透露，蘋果一直致力於開發類似亞馬遜Astro的機器人。(美聯社)

蘋果全球開發者大會（WWDC）將於台北時間明天凌晨1時登場，預料將揭曉短期和長期的人工智慧（AI ）進展，無論對硬體製造商和使用者而言，未來十年可望出現極大的變化。但兩位知名蘋果分析師認為，短期恐怕看不到AI為蘋果業績帶來的效益。

彭博記者葛曼（Mark Gurman）報導，蘋果即將推出的「蘋果智慧」（Apple Intelligence）功能，將成為未來軟硬體的關鍵核心，包括全新的產品。

據葛曼報導，蘋果相信，經過多年的研發後，新的「蘋果智慧」科技將成為提升生產力和健康功能的關鍵工具。也還將成為除iPhone、iPad、Mac和周邊產品以外未來硬體產品的基礎。

天風國際證券分析師郭明錤認為，長期正向看待蘋果對AI的投資 將有助於硬體換機潮與服務業務，但短期內可能不容易看到AI對營收與利潤有顯著幫助。

郭明錤認為，AI將在Apple主要應用程式中無所不在，Apple的用戶介面設計優勢將充分展現，Siri的改善是最大賣點之一。

他推測蘋果會推出的AI服務有， Siri體驗顯著改善、AI強化應用程式（翻譯、搜尋、照片編輯、文書處理等）、整合如ChatGPT的聊天機器人以強化網路搜尋服務、整合應用程式內的聊天機器人/AI。

葛曼認為，展望未來，AI可能帶進扭轉當前格局的硬體產品，像是家庭機器人、含智慧和相機功能的高檔AirPod、還有可能出現一套基於AI的健康教練和感測體溫和血糖的新服務。

葛曼指出，蘋果一直致力於開發類似亞馬遜Astro的機器人，這種機器人可以跟隨用戶在家中移動，並幫忙處理家務。他說，蘋果高層甚至討論過開發類似人形機器人，但前提是，這類移動設備都需要一個先進的AI引擎作為核心。