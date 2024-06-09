我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約「債券天王」拍賣稀有郵票 總成交額可能達1500萬元

NBA總冠軍賽G2／唐西奇大三元贏不了 塞爾蒂克2連勝

WWDC前夕 兩強分析師預料將發表AI功能 但短期無助業績

編譯劉忠勇／綜合外電
葛曼透露，蘋果一直致力於開發類似亞馬遜Astro的機器人。(美聯社)
葛曼透露，蘋果一直致力於開發類似亞馬遜Astro的機器人。(美聯社)

蘋果全球開發者大會（WWDC）將於台北時間明天凌晨1時登場，預料將揭曉短期和長期的人工智慧（AI）進展，無論對硬體製造商和使用者而言，未來十年可望出現極大的變化。但兩位知名蘋果分析師認為，短期恐怕看不到AI為蘋果業績帶來的效益。

彭博記者葛曼（Mark Gurman）報導，蘋果即將推出的「蘋果智慧」（Apple Intelligence）功能，將成為未來軟硬體的關鍵核心，包括全新的產品。

據葛曼報導，蘋果相信，經過多年的研發後，新的「蘋果智慧」科技將成為提升生產力和健康功能的關鍵工具。也還將成為除iPhone、iPad、Mac和周邊產品以外未來硬體產品的基礎。

天風國際證券分析師郭明錤認為，長期正向看待蘋果對AI的投資將有助於硬體換機潮與服務業務，但短期內可能不容易看到AI對營收與利潤有顯著幫助。

郭明錤認為，AI將在Apple主要應用程式中無所不在，Apple的用戶介面設計優勢將充分展現，Siri的改善是最大賣點之一。

他推測蘋果會推出的AI服務有， Siri體驗顯著改善、AI強化應用程式（翻譯、搜尋、照片編輯、文書處理等）、整合如ChatGPT的聊天機器人以強化網路搜尋服務、整合應用程式內的聊天機器人/AI。

葛曼認為，展望未來，AI可能帶進扭轉當前格局的硬體產品，像是家庭機器人、含智慧和相機功能的高檔AirPod、還有可能出現一套基於AI的健康教練和感測體溫和血糖的新服務。

葛曼指出，蘋果一直致力於開發類似亞馬遜Astro的機器人，這種機器人可以跟隨用戶在家中移動，並幫忙處理家務。他說，蘋果高層甚至討論過開發類似人形機器人，但前提是，這類移動設備都需要一個先進的AI引擎作為核心。

此外，正在進行的Siri改版，也可能成為蘋果未來桌面機器人的核心，基本上是一個可以移動並模擬人類頭部的大型iPad顯示器。此產品主要通過語音控制，因此更精確和複雜的Siri 會更加可貴。

蘋果全球開發者大會（WWDC）預料將揭曉短期和長期的人工智慧（AI）進展，兩位知...
蘋果全球開發者大會（WWDC）預料將揭曉短期和長期的人工智慧（AI）進展，兩位知名蘋果分析師認為，短期恐怕看不到AI為蘋果業績帶來的效益。(路透)

AI Apple 投資

上一則

蘋果WWDC發表會倒數計時 只送不賣限定紀念品搶先曝光

延伸閱讀

蘋果WWDC發表會倒數計時 只送不賣限定紀念品搶先曝光

蘋果WWDC發表會倒數計時 只送不賣限定紀念品搶先曝光
地產／高鐵加持 蘋果谷房市起飛

地產／高鐵加持 蘋果谷房市起飛
地產／好萊塢取景熱點蘋果谷市 不少名人出生地

地產／好萊塢取景熱點蘋果谷市 不少名人出生地
健忘救星 傳蘋果iOS 18將推出全新密碼管理App

健忘救星 傳蘋果iOS 18將推出全新密碼管理App

熱門新聞

日本廠商揭秘鋁箔紙為何有一面總是比較光亮。（取材自unsplash.com＠Matthew Moloney）

鋁箔紙正反面有差嗎？日廠商揭製造過程給出意外答覆

2024-06-04 23:10
食物專欄作家建議13項食品不要買冷凍的。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@David Gomes）

像吃紙板、鈉含量高... 13項冷凍食品「不值得買」

2024-06-06 21:40
輝達創辦人黃仁勳。（記者吳康瑋／攝影）

黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光

2024-06-03 00:58
四生肖下半年財運旺盛。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alexander Suhorucov）

4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀

2024-06-03 20:50
鳳梨酥是訪台必帶伴手禮。(報系資料照)

他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

2024-06-01 21:37
網友買到好市多麵包，大讚好吃。（取材自小紅書）

灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味

2024-06-03 19:40

超人氣

更多 >
吳謹言丫鬟怎會這麼美… 16歲的她有望成「下一個劉亦菲」？

吳謹言丫鬟怎會這麼美… 16歲的她有望成「下一個劉亦菲」？
湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學
以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

90歲老兵餬口 每天走1哩去超市打工 女主播1天募得22萬送他

90歲老兵餬口 每天走1哩去超市打工 女主播1天募得22萬送他
加薩獲救人質以中混血女諾亞 探望癌末華裔母親

加薩獲救人質以中混血女諾亞 探望癌末華裔母親