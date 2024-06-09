蘋果WWDC發表會倒數計時 只送不賣限定紀念品搶先曝光

野餐墊有附上收納袋，金屬冷水壺輕巧好攜帶使用。(記者黃筱晴／攝影)

蘋果WWDC全球開發者大會即將於6月10日以Keynote演講揭開序幕，預計將揭曉包括iOS 18、iPadOS 18、macOS 15、watchOS 11、tvOS 15，以及最新的visionOS等6大最新作業系統的新功能。每年蘋果都會為前來參與盛會的開發者設計一系列周邊紀念品，記者也搶先收到，一起來看看今年又有什麼有趣的新設計！

延續去年風格，WWDC24同樣有帆布購物袋、水壺、別針組，少了去年的鴨舌帽，取代的是適合帶出門全家一起用的超大野餐墊，其中帆布袋、水壺同樣都印上大大的WWDC24字樣，今年還特別加上了舉辦日期與App le Park字樣，更加強了紀念意義。而收集控最愛的別針，每年也都有新梗，今年最特別的當然就是Vision Pro別針，質感超級擬真，連電源鍵的細節都有做出來；另外還有以總部圓形建築為設計概念的Apple Park別針、傳統品牌配色的霧面版蘋果Logo、今年邁向40周年的蘋果麥金塔電腦、程式語法格式的標語，以及亞洲國家最熟悉的龍年特殊設計。

目前全球開發者與媒體已經聚集在舊金山準備參加美東時間下午1點的WWDC24 Keynote活動，緊接著連續5天將盛大舉行100多場技術講座、深度諮詢和即時論壇，將幫助開發者瞭解iOS、iPadOS、macOS、tvOS、visionOS和watchOS即將推出的最新技術、工具和框架。