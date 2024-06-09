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感覺就像停售熱狗一樣 好市多精神食糧不再全年上架

蘋果WWDC發表會倒數計時 只送不賣限定紀念品搶先曝光

記者黃筱晴／即時報導
野餐墊有附上收納袋，金屬冷水壺輕巧好攜帶使用。(記者黃筱晴／攝影)
野餐墊有附上收納袋，金屬冷水壺輕巧好攜帶使用。(記者黃筱晴／攝影)

蘋果WWDC全球開發者大會即將於6月10日以Keynote演講揭開序幕，預計將揭曉包括iOS 18、iPadOS 18、macOS 15、watchOS 11、tvOS 15，以及最新的visionOS等6大最新作業系統的新功能。每年蘋果都會為前來參與盛會的開發者設計一系列周邊紀念品，記者也搶先收到，一起來看看今年又有什麼有趣的新設計！

延續去年風格，WWDC24同樣有帆布購物袋、水壺、別針組，少了去年的鴨舌帽，取代的是適合帶出門全家一起用的超大野餐墊，其中帆布袋、水壺同樣都印上大大的WWDC24字樣，今年還特別加上了舉辦日期與Apple Park字樣，更加強了紀念意義。而收集控最愛的別針，每年也都有新梗，今年最特別的當然就是Vision Pro別針，質感超級擬真，連電源鍵的細節都有做出來；另外還有以總部圓形建築為設計概念的Apple Park別針、傳統品牌配色的霧面版蘋果Logo、今年邁向40周年的蘋果麥金塔電腦、程式語法格式的標語，以及亞洲國家最熟悉的龍年特殊設計。

目前全球開發者與媒體已經聚集在舊金山準備參加美東時間下午1點的WWDC24 Keynote活動，緊接著連續5天將盛大舉行100多場技術講座、深度諮詢和即時論壇，將幫助開發者瞭解iOS、iPadOS、macOS、tvOS、visionOS和watchOS即將推出的最新技術、工具和框架。

在準備迎接WWDC24 的同時，蘋果也推出了其他接觸全球開發者的途徑，包括更新的Apple Developer Forum、Pathway等平台。今年，除了Apple Developer App和網站之外，開發者也首度可以在YouTube上體驗WWDC。開發者可以造訪Apple Developer，訂閱和探索該會議的影片內容，不管身在何處，都可以用不同方式參與盛會。

今年紀念品特別加上了舉辦日期與Apple Park字樣，更加強了紀念意義。(記者...
今年紀念品特別加上了舉辦日期與Apple Park字樣，更加強了紀念意義。(記者黃筱晴／攝影)
別針組內含Vision Pro造型別針，質感超級擬真。(記者黃筱晴／攝影)
別針組內含Vision Pro造型別針，質感超級擬真。(記者黃筱晴／攝影)
今年WWDC24開發者紀念品包含帆布購物袋、水壺、別針組，以及摺疊野餐墊。(記者...
今年WWDC24開發者紀念品包含帆布購物袋、水壺、別針組，以及摺疊野餐墊。(記者黃筱晴／攝影)
摺疊野餐墊展開超大，一家4口一起使用都沒問題。(記者黃筱晴／攝影)
摺疊野餐墊展開超大，一家4口一起使用都沒問題。(記者黃筱晴／攝影)
摺疊野餐墊展開超大，滿滿WWDC字樣帶出門使用可能會有點太高調。(記者黃筱晴／攝...
摺疊野餐墊展開超大，滿滿WWDC字樣帶出門使用可能會有點太高調。(記者黃筱晴／攝影)

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