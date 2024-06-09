微軟發表全新數位版Xbox主機 毀滅戰士、戰爭機器都有新作

微軟9日發表新的Xbox主機系列，以及包含新一代《決勝時刻》在內的十多款遊戲的預告片。(路透)

微軟 年度線上發表會「Xbox Games Showcase」在9日登場，發表了Xbox Series X 和 S 的全新全數位版本遊戲主機，以及包含新一代《決勝時刻》在內的十多款遊戲的預告片。

路透報導，此時，正值Xbox和微軟的關鍵時刻，因為電玩產業正面臨景氣低迷、發行商面臨銷售疲軟、裁員 和遊戲工作室關閉的問題。

微軟展示了三款遊戲主機，包括不含光碟機的Xbox Series X 和 S 遊戲主機，以及帶有光碟機、擁有2TB的SSD儲存空間的Series X特別版「Galaxy Black」。硬體推陳出新，可能有助Xbox提高主機銷量，與Sony的PlayStation 5競爭。

至於微軟展示的新遊戲包括《毀滅戰士：黑暗時代》（Doom: The Dark Ages），也就是《毀滅戰士》長期系列的最新大作，以及《戰爭機器》最新作《戰爭機器：E-Day》 ，是暌違五年來，Xbox這款最受歡迎之一的作品首度推出新作。

包括最新的《毀滅戰士》與《決勝時刻》在內一系列遊戲將在推出日當天於遊戲訂閱服務Xbox Game Pass上發售，這凸顯出微軟重押訂閱服務，希望吸引正在應付相對疲軟經濟的消費者。

Xbox Games Showcase發表會後，遊戲工作室動視暴雪（Activision Blizzard）也介紹了預定在10月推出的《決勝時刻》系列最新作《決勝時刻：黑色行動 6》的功能、角色和遊戲玩法。

遊戲開發商Treyarch和Raven software展示1990年代初的一些遊戲宣傳片段，吹捧一些新功能，像是能讓玩家向各個方向衝刺的新運動系統，以及玩家最愛的「殭屍」模式。