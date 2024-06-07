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蘋果設計大獎表揚14款App和遊戲 新增空間運算類

中央社台北7日電
Apple設計大獎揭曉。(路透)
Apple設計大獎揭曉。(路透)

蘋果公司揭曉2024年Apple設計大獎獲獎者，表揚14款App和遊戲；今年新增空間運算類別，獲獎App為音樂互動應用djay，獲獎遊戲為透過創意方式解謎的Blackbox。

今年Apple設計大獎包括趣味體驗類、多元包容類、創新思維類、互動交流類、社會影響類、視覺藝術類，以及全新的空間運算類7個類別，各有1款App和遊戲獲獎，獲獎者從42款入圍作品中選出。

蘋果全球開發者關係副總裁普萊斯考特（Susan Prescott）在官網發文表示，今年獲獎者展現出App能如何創造強大而動人的體驗，很高興將在今年的WWDC全球開發者大會表彰他們的努力和創造力。

今年蘋果設計大獎趣味體驗類的獲獎App為Bears Gratitude，是一款幫助使用者養成日常感恩習慣的日誌App。獲獎遊戲為New York Times Games，重新設計頁面操作方式，並擴增遊戲目錄。

多元包容類的獲獎App為oko，透過觸覺和音訊回饋提醒行人號誌燈的狀態，能幫助視障人士。獲獎遊戲為「Crayola冒險」，是一款為玩家提供廣泛創造選項的冒險遊戲，生動呈現角色選擇。

創新思維類獲獎App為Procreate Dreams，能夠使用多樣的畫筆、手勢和資料庫來創作2D動畫。獲獎遊戲是Lost in Play，透過手繪圖像、簡單易學的互動方式，激發探索感。

互動交流類獲獎App為Crouton，為使用者提供一個乾淨的介面，用於存放食譜、建立採買清單，以及在廚房中顯示逐步教學。獲獎遊戲為Rytmos，使用簡易的拖曳手勢建立路徑來解決謎題。

社會影響類獲獎App為Gentler Streak，幫助使用者追蹤運動、休息和健康。獲獎遊戲為The Wreck，透過視覺小說方式，讓玩家思考自己會如何選擇。

視覺藝術類的獲獎App是Rooms，為使用者提供一個空白的版面，來建構富有想像力的場景。獲獎遊戲是Lies of P，玩家扮演機器人偶，必須穿梭在一座被肆虐的城市，從戰鬥中存活下來，尋找自己的創造者。

空間運算類的獲獎App是djay，提供與音樂互動的全新方式，從夜間沙漠場景到充滿跳舞機器人的太空酒廊皆有。獲獎遊戲是Blackbox，遊戲當中處處都會遇到引人入勝的謎題和巧妙的彩蛋。

App Apple 太空

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