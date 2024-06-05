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WSJ：蘋果下周料將發表Siri在內AI功能 求完美 寧落後

編譯劉忠勇／即時報導
蘋果在下周一WWDC料發表Siri在內一系列生成式AI升級的軟體。這些AI功能包括協助撰寫訊息、編輯照片並摘要文本內容。（路透）
蘋果在下周一WWDC料發表Siri在內一系列生成式AI升級的軟體。這些AI功能包括協助撰寫訊息、編輯照片並摘要文本內容。（路透）

下周一（10日）一年一度的全球開發者大會（WWCD）上，蘋果（Apple）勢將投入目前如火如荼的人工智慧（AI）競賽，力圖趕上微軟、Google在內的競爭對手。

華爾街日報引述知情人士報導，由於蘋果向來謹慎，而且保密到家，以及在產品升級上追求軟硬體無縫整合，以致在AI領域發展並不順遂。如今，蘋果陷於不得不用險的處境。

報導引述知情人士指出，蘋果將公布Siri在內一系列生成式AI升級的軟體。這些AI功能包括協助撰寫訊息、編輯照片並摘要文本內容。

華爾街日報指出，蘋果短期內預料不會推出更先進的AI創新功能，但預料仍將令人耳目一新，且能強化用戶隱私，這是AI助理要能完全發揮潛力的必要條件。知情人士透露，蘋果和OpenAI、Google和Cohere協商後，預料會在大會上宣布和一家或多家主要AI開發商建立合作夥伴關係。

華盛頓大學資訊工程系榮譽教授 Pedro Domingos 說：「AI沒有100%準確性這回事，這是基本現實。蘋果不會為此妥協，他們非得等到完美才會推出。」

Google、微軟和三星電子很快就將生成式AI納為產品和服務的功能。蘋果在科技業發生世代性轉變中往往落後許多，但不少投資人和AI專家指出，蘋果會找到方法，將生成式AI普及化。

AI Google 華爾街

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