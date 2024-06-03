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AI PC發威還要再等等？IDC：今年個人電腦銷售將持平

編譯葉亭均／綜合外電
市場研究業者IDC的最新預測，今年個人電腦（PC）銷售將與去年持平。圖為微軟的Surface筆電。（美聯社）
市場研究業者IDC的最新預測，今年個人電腦（PC）銷售將與去年持平。圖為微軟的Surface筆電。（美聯社）

根據市場研究業者IDC的最新預測，今年個人電腦（PC）銷售將與去年持平，銷量約2.602億台。這顯示即便下半年AI PC新品連發，短期內為產業帶來的效益仍有待觀察。

巴隆周刊報導，今年下半年預期有多款能夠處理AI軟體任務的新PC上市。晶片業者英特爾、超微（AMD）和高通都已推出能支援AI PC的晶片，而硬體供應商戴爾、惠普、聯想、宏碁和華碩都計劃在未來幾個月內開賣AI PC。

分析師已預期，兩大因素將帶動今年的PC銷售，第一是微軟停止支援Windows 10作業系統軟體會引發換機潮，第二則是企業採購新機、替換在疫情初期時購買的電腦。

不過IDC認為，PC市場的一大問題在於中國市況疲軟，當地的PC庫存「依然高昂」；若不計中國，PC出貨量應該會比去年同期增加2.6%。IDC預料中國PC市場要到2025年下半年後才會復甦。

根據IDC預測，整體消費者PC銷量在2024年將下滑1.1%，如果不計中國，則是成長1.6%。IDC說：「高昂的利率加上對智慧手機等其他裝置有需求，預料這塊領域的成長薄弱。」

IDC也表示，雖然從長遠來看，AI PC不太可能帶動PC出貨量的任何增加，但預期AI PC趨勢能拉抬平均銷售價格。

IDC世界行動裝置追蹤部門研究主管烏布拉尼（Jitesh Ubrani）表示：「雖然有關在裝置上運作的AI的相關雜音似乎有點不太合理，原因是欠缺針對商業和企業使用者的明確用途，但這些裝置將為運算帶來重大變化，帶來內容生成，在未來幾年內提高生產力。」

他說：「然而，消費者的採用可能會花久一點的時間，因為要教育使用者關於隨機附帶AI的好處相較於雲端運算解決方式，將不會是個簡單任務。」

不過，IDC表示，AI PC在整體PC市場的市占，將從今年約20%，2028年擴大至超過三分之二。

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