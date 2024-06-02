蘋果下周WWDC推新Apple TV？彭博最新預測：可能等不到

彭博資訊的時事通訊收回先前預測，表示蘋果在6月的WWDC將不會發表新的硬體。(美聯社)

一份新的報導再次押注蘋果公司在6月10日登場的全球開發者大會（WWDC）上，不太可能發表新的硬體產品，推翻了有關蘋果會更新App le TV電視機上盒的傳聞。

根據Apple Insider的報導，彭博資訊現在收回自己先前的預測，表示蘋果在6月的WWDC將不會發表新的硬體，該報導也調整對新版Apple TV機上盒的預測。

彭博的時事通訊專欄表示：「沒有硬體預定在WWDC上發表，除非蘋果意外先預告稍後即將推出的新裝置。」彭博原先預期新的機上盒將在2024年上半年推出，包含把這項產品現有的A15仿生晶片 升級，但現在的預測是，新的Apple TV不會急著在近期發表。

天風國際證券分析師郭明錤曾表示，蘋果可能會在新一代Apple TV機上盒中直接內建相機鏡頭。這一可能的新功能可以用來進行 FaceTime通話與使用第三方的視訊會議應用程式（App）。

目前，Apple TV仰賴將iPhone後置相機無線連線，來進行視訊會議。

Mac Pro和Mac Studio等電腦產品的更新要等到2025年，預料會採用M4 Max或M4 Ultra晶片，不過後兩者都還沒出現。

蘋果已經表示，計畫在2024年和2025年間，將所有Mac產品升級到M4晶片的某個版本。蘋果迄今已推出配備M4晶片的平板電腦iPad Pro，預料低階的14吋MacBook Pro與24吋iMac會是下一波可能會升級至M4晶片的產品，預期時間點會是接近2024年底時；高階的MacBook Pro和Mac mini預期要等到2024年底或2025年初更新。

MacBook Air產品線的升級預料要到2025年春季或稍晚。The Mac Studio和Mac Pro謠傳會是最晚升級成M4晶片的產品，時間點在2025年中或稍後。