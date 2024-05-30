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OpenAI技術長：生成式AI的經濟影響才剛開始

編譯簡國帆／即時報導
OpenAI技術長穆拉蒂（Mira Murati）表示，人們才正要開始感受到生成式AI的經濟影響。(路透)
OpenAI技術長穆拉蒂（Mira Murati）表示，人們才正要開始感受到生成式AI的經濟影響。(路透)

在OpenAI持續擴增商業合作夥伴並取得媒體內容授權之際，OpenAI技術長穆拉蒂（Mira Murati）表示，人們才正要開始感受到生成式人工智慧（AI）的經濟影響。

穆拉蒂30日在新加坡的Asia Tech X論壇表示，OpenAI最新的GPT-4o模型在使用上更加直觀，正刺激採用度，人們在從事城市編碼、寫作及行政工作等任務時，正擴大使用AI工具。

她說，「我們還不理解這（項工具）對企業和工作造成的影響，因為才剛開始」，但「我們迄今觀察的非常短時間內，這些AI系統已進入職場成為協作者」。

新加坡叫車與外送業者Grab將與OpenAI合作，運用生成式AI改善其地圖、客服機器人，並讓其服務更易於使用。

知名會計師事務所PwC也在29日和OpenAI協定協議，共取得超過10萬份ChatGPT企業版的授權，讓7.5萬名美國員工、2.6萬名英國員工都能使用這項服務，成為ChatGPT企業版的最大客戶。雙方都未透露財務細節。

PwC將先內部測試與應用ChatGPT企業版，之後再把第一手學到的事物傳給客戶。PwC已根據OpenAI的GPT-4模型，開發聊天機器人ChatPwC，供全球10萬名員工使用，95%的美國員工已花費超過36萬小時於生成式AI活動與學習，使用者回報提高生產力20%~40%。

OpenAI正面臨日益激烈的競爭，對手包括Google母公司字母（Alphabet）、臉書母公司Meta Platforms、新創公司Anthropic以及億萬富豪馬斯克旗下的xAI。穆拉蒂說，「AI發展現在極為競爭」，「只要是在安全且非倉促行事之上競爭，競爭「其實真的是好事」。

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