蘋果WWDC將於6月10日登場 絕對有滿滿AI應用

蘋果全球開發者大會將於6月10日早上10點以Keynote演講揭開序幕。(蘋果提供)

蘋果全球開發者大會WWDC24議程正式於官網揭曉，將於6月10日早上10點以Keynote演講揭開序幕，緊接著連續5天盛大舉行，所有開發者皆可免費線上參與，透過100多場技術講座、深度諮詢和即時論壇，將幫助開發者瞭解iOS 、iPadOS、macOS、tvOS、visionOS和watchOS即將推出的最新技術、工具和框架。部分開發者和學生也有機會於開幕當天在Apple Park的特別體驗活動中親自參與盛會，直接與蘋果工程師、設計師和其他專家面對面交流。

WWDC24開幕Keynote發表會演講將透過蘋果官網、Apple Developer app、Apple TV app及Apple YouTube頻道等平台直播，將首度揭曉今年稍晚會在蘋果平台上推出的各項開創性更新項目，包括iOS 18、iPadOS 18、macOS 15、watchOS 11、tvOS 15，以及最新的visionOS等6大最新作業系統的新功能發表。

而「AI 」絕對是今年WWDC的重頭戲，蘋果全球行銷資深副總裁Greg Joswiak 3月時就在個人X帳號上以「Absolutely Incredible」藏頭發文作為暗示，蘋果執行長Tim Cook也多次預告，蘋果將在今年揭曉有關於生成式AI的研發進度，再加上搶先在本月初亮相的M4晶片也不斷強調其在AI應用的強大執行能力，顯然今年WWDC肯定會有滿滿的AI人工智慧消息公布。

根據外媒揭露的訊息，iOS 18肯定會有大幅度的變化，包括可自定義的主畫面、行事曆與提醒事項整合、直接在備忘錄裡錄製語音檔案等，最重要的是，Siri與AI功能將會高度整合，變得更「主動」，結合蘋果內建所有日常應用程式，在使用者想到要做之前，就預先提供建議，而且對話方式也會更自然，令許多開發者都相當期待。如果有想要看這次發表會有什麼新硬體的民眾，很有可能會失望了。