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疑為日本首例 男子用生成式AI製勒索病毒遭逮

中央社東京28日綜合外電報導
日男疑似使用對話型生成式人工智慧（生成式AI）製作電腦病毒，已被逮捕。示意圖，非新聞事件圖。(美聯社)
日男疑似使用對話型生成式人工智慧（生成式AI）製作電腦病毒，已被逮捕。示意圖，非新聞事件圖。(美聯社)

日本1名男子疑似使用對話型生成式人工智慧（生成式AI）製作電腦病毒，已被東京都警視廳依法逮捕。日本經濟新聞指出，這很可能是日本警方首度查獲用生成式AI製作病毒的案例。

綜合時事通信社等媒體報導，警視廳網路犯罪對策課今天說明，這名男嫌2023年3月疑似透過電腦、智慧型手機，使用不只一個公開免費的對話型生成式AI，得手不當程式的設計資訊，並製作了類似勒索病毒的東西。

這名25歲男嫌已向警方坦承犯案，目前未傳出有人或機構因而受害。

警視廳指出，這名男嫌並無資訊工程相關的資格或學歷，並供稱「使用AI的話也許能製作（病毒），便蒐集了相關資訊」。

警視廳今年3月懷疑這名男子使用偽造的身分證非法購買手機SIM卡，依照詐欺罪嫌等逮捕了這名男子，並在搜查過程中發現他製作的病毒。

美國人工智慧公司OpenAI開發的ChatGPT等對話型生成式AI已強化措施，避免回答恐有助於犯罪的指示。

不過，網路上仍疑似存在相關對策不全的生成式AI，該名男嫌疑似使用不只一個生成式AI，並掩蓋不法的意圖，指示AI製作病毒。

AI 日本 人工智慧

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