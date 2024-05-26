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馬斯克傳計畫為xAI 打造最大超級電腦

中央社／華盛頓26日綜合外電報導
特斯拉執行長馬斯克。（路透）
特斯拉執行長馬斯克。（路透）

美國科技媒體The Information今天報導，億萬富翁馬斯克向投資者表示，他計畫建造1台稱為「運算超級工廠」的超級電腦，用以支援旗下人工智慧新創公司xAI的發展。

The Information指出，馬斯克（Elon Musk）希望這台串連10萬個輝達（Nvidia）晶片的新超級電腦於2025年秋季投入運作。馬斯克表示「他個人將親自負責讓它準時交付」。

馬斯克同時表示，xAI可與甲骨文（Oracle）合作開發這台大型電腦。但目前未能立即取得xAI對此的說法，甲骨文也沒有回應置評請求。

馬斯克在本月向投資者發表的演說中表示，計畫中的這台超級電腦將「至少會是當今最大GPU叢集的4倍」，例如Meta 用於訓練他們AI 模型的叢集。

綜合法新社和路透報導，自OpenAI於2022年發布生成式AI工具ChatGPT以來，這項技術便成為激烈競爭的領域，從微軟（Microsoft）、谷歌（Google）等科技巨擘，到Meta，甚至Anthropic和Stability AI等新創公司都爭相投入。

馬斯克是世上少數具有足夠財力在人工智慧領域與OpenAI、Google或Meta競爭的投資者之一。

xAI正在開發一款名為Grok的聊天機器人。Grok可以透過社群媒體平台 X即時存取資訊，而這個過去稱為「推特」（Twitter）的社群平台，同樣屬馬斯克所有。

馬斯克2015年共同創立了OpenAI，但於2018年退出董事會。他後來表示，他對OpenAI在執行長奧特曼（Sam Altman）領導下所採取的利益取向感到不安。

馬斯克3月對OpenAI提告，指控該公司違反了最初在「向大眾提供人工智慧研究成果」的非營利使命。

OpenAI認為，馬斯克提告之舉，以及他對開源開發的支持立場，只不過是離開OpenAI後的酸葡萄心理。

AI 馬斯克 OpenAI

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