台男iPhone遺落合歡山1年半 失而復得還能正常使用

蘋果手機遺落合歡山1年半，不僅失而復得還能正常使用，直呼太神奇。(林姓讀者提供)

台灣一名胡姓男子2022年10月底去合歡山北峰爬山，使用的蘋果手機不慎遺失，當天他還折返沿著山路來回尋找多次未著，沒想到經過1年半，竟有山友撿獲，並從手機設定的家中座機號碼連絡上，日前將手機寄回，他充電後竟然電池健康度還有8成多，感到神奇又不可思議，全家人本來就是iPhone 的愛好者，現在更堅定相信「蘋果手機品質堅若磐石」。

胡姓男子的媽媽、林姓女子將失而復得過程po上網說，直呼太神奇了！她說這隻手機自從2022年10月30日遺失至今，躺在合歡山北峰已有1年半了，當天是兒子慶祝老爸生日陪爬合歡時不慎遺失的，歷經風霜雨露…不可思議的，最近竟然找回了；過程還有「5大神奇驚喜」。

神奇驚喜1：手機經1年半，才被山友發現…是被地震震出來嗎？；神奇驚喜2：收到山友寄回的手機 充電後還能正常使用（電池健康度84%）；神奇驚喜3：手機停留日期剛好是兒子農曆生日；神奇驚喜4:：家裏電話竟在手機裏 至今仍不解 螢幕的顯示 是兒子輸入過？；神奇驚喜5：接到山友打家裏電話（平常白天上班家裏是沒人在的）竟被在家上班 的我接到，還懷疑是詐騙集團 。

林女說，這支手機她使用2年後，轉給兒子使用，遺失後兒子一開始還期待有沒有人拾獲，也在社群媒體或到警方遺失網尋找，但都沒有好消息，幾天後才去買新手機，沒想到過了1年半失而復得，一開始接到電話，還擔心會不會是詐騙，打到中華電信確認說「應該不太會」，兒子也說「這麼巧合不會是詐騙」，本來想請山友送到派出所他們再去領取，但兩名住苗栗的女山友很熱心，直接將手機寄回來，還說「也許我們曾在某座山擦肩而過」，山路相逢自是有緣人，歡迎全家一起去苗栗爬加里山。