iPhone 16將在9月發表 分析師預測Pro的鈦藍色被這色取代

中國消費者試用蘋果的iPhone 15 Pro系列手機。(路透)

天風國際證券 分析師郭明錤發表最新預測，內容是蘋果今年秋季將推出的新手機iPhone 16系列會有那些顏色選項 。

郭明錤在社群平台X上貼文，預測蘋果將讓基本款的iPhone 16、iPhone 16 Plus大致保留與現有iPhone 15系列的現有顏色，包括黑色、綠色、粉色、藍色，不過現有的淡黃色將被白色取代。AppleInsider網站報導，這很可能就是蘋果通常所指的「星光色」，也就是帶有白金的色調。

至於高階版的iPhone 16 Pro和Pro Max機型，郭明錤預期顏色選項包括黑色、白色（或銀色）、灰色（原色鈦）與玫瑰色。AppleInsider報導指出，這和當前的iPhone 15 Pro和 Pro Max選項類似，但以玫瑰色取代藍色鈦金屬的顏色。

郭明錤表示，他預測蘋果可能會為現有的顏色選項重新命名，即使色調與先前一樣。

根據傳聞，iPhone 16可能會保留當前的6.1吋螢幕、16 Plus將維持6.7吋螢幕；然而，iPhone 16 Pro將擴大成6.3吋螢幕、Pro Ma則達到6.9吋。

蘋果將在9月的活動中發表iPhone 16系列機款。