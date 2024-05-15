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Google AR眼鏡有望敗部復活 因AI技術精進

編譯黃淑玲／綜合外電
一位開發者2019年出席Google年度開發者大會時，戴著Google Glass眼鏡參加。（美聯社）
一位開發者2019年出席Google年度開發者大會時，戴著Google Glass眼鏡參加。（美聯社）

拜人工智慧（AI）之賜，Google的擴增實境（AR）「Google Glass」眼鏡有望復活。這款眼鏡十年前開發出來後，消費者沒興趣，轉而賣給企業，但企業版也在去年收攤。現在Google高階主管暗示，AI技術的進步，可為Google AR眼鏡開闢回歸之路。

Google的年度開發者大會上，最熱鬧的宣布之一是Astra計畫（Project Astra）。它是一個AI啟動體，可運用智慧手機相機鏡頭「看到」周遭環境，同時可回答所見景象相關問題。在周二早上的會議引言影片裡，出現了一副眼鏡，這副眼鏡明顯附有一個相機鏡頭，具備某種型式的視覺界面。

Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）與Google共同創辦人布林（Sergey Brin）在訪談中證實，Google在Astra方案下，正試驗開發眼鏡的想法。

監管Google AI研究的哈薩比斯說，「相關技術在手機上明顯運作得非常好」，「不過整個矽谷在辯論的是，當這些系統全部開發完成後，可能需要有另外的形式來發揮。對我而言，Glass似乎顯然就是其中之一」。

布林稱呼Astra計畫是AI眼鏡開發的殺手級應用，他認為Google之前是太早、提前十年就進入這個賽局。他讚美：「它像是個完美硬體，很有趣。」接著證實Google很積極在開發AR眼鏡。即便在十年後，布林仍認為Google Glass這種形式很酷。

布林說，概念是「免用手持」。我們可能正在煮菜、運動時想要AI幫忙，這種時候還要拿起手機，就是奇怪。他提到，其他AI公司致力開發AI夾等免手持裝置，也都是要讓未來在與生成式AI互動時，可以以更不顯眼的方式進行。

Google AI 矽谷

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