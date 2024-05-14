Google發表更強模型迎戰OpenAI 提到AI共121次

Google於14日在美國加州舉辦I/O年度開發者大會，執行長皮查伊（Sundar Pichai）發表性能更強的人工智慧（AI）模型Gemini 1.5 Pro，脈絡長度有突破性擴展。（中央社）

Google 今天在I/O年度開發者大會發表性能更強人工智慧模型Gemini 1.5 Pro、輕量模型Gemini 1.5 Flash，會中提到AI 共121次強調其重要性，並試圖於AI市場與OpenAI 公司較勁。

搶在Google I/O大會前夕，美國新創公司OpenAI於13日推出更高性能、更高效人工智慧（AI）技術模式GPT-4o，能進行逼真的語音對話，將鞏固旗下生成式工具ChatGPT地位，而且對所有使用者免費。

面對OpenAI來勢洶洶，Google今天於美國加州山景城總部海岸線圓形劇場舉辦I/O開發者大會，以AI為核心發表新技術與服務，現場活動僅邀請全球部分開發者及媒體參與，中央社記者為台灣少數媒體代表之一。

隨著開場音樂響起，Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）緩緩走上台表示，「我們還在AI非常早期的階段」，現在看到這麼多機會，推動這些機會的正是Gemini。目前有超過150萬名開發者，在Google平台上使用Gemini模型。

皮查伊說，Gemini 1.5 Pro模型從一次可處理100萬個詞元脈絡長度，將擴增到200萬個，是目前為止可提供最長脈絡處理的基礎模型。現在開發者和Google Cloud的客戶可加入等候名單，使用200萬個詞元脈絡長度的Gemini 1.5 Pro。

從實際應用來看，Gemini 1.5 Pro可以讀懂1500頁的文件、為100封電子郵件摘要，或處理長達1小時的影片內容。

為滿足開發者需要更快速、更具成本效益的AI模型，Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）宣布推出輕量模型Gemini 1.5 Flash，特別針對大規模、高頻率的任務進行最佳化。

哈薩比斯也公布Astra計畫的最新進展，讓AI助理即時分析手機拍攝的畫面，提供語音回答，展現AI助理未來的可能性。

現場播放的一段示範影片中，測試人員拿著手機開啟可以即時錄影與收音的App，Gemini會辨識並回答看到的揚聲器功能、分析電腦螢幕上顯示的程式碼用途；甚至測試人員忘記眼鏡放在哪裡時，Gemini也記得正確位置，引起觀眾熱烈掌聲。

在主題演講最後，皮查伊笑說，今天光是AI這個字就被提到121次，也意味著AI已經成為Google發展技術的核心。

此外，Google也透過專門為Google搜尋量身打造的全新Gemini模型，能夠將Gemini的先進能力，像是多步驟推理、規劃和多模態等特性，與Google的搜尋系統進一步整合。

有時候用戶只想快速找到答案，但沒有時間看網路上的大量資訊，Google的AI總覽功能就可以派上用場。目前使用者已經透過Search Labs推出的實驗功能來使用AI總覽，次數已經高達數十億次。