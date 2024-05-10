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彭博：蘋果今年內以自研伺服器晶片 執行AI功能

編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果的M4晶片已經配備在iPad Pro新機之中。 （歐新社）
蘋果的M4晶片已經配備在iPad Pro新機之中。 （歐新社）

彭博資訊根據未具名知情人士報導，蘋果（Apple）全力要讓旗下產品發揮AI能力，今年將透過配備自研晶片的資料中心，提供部分陸續要推出的人工智慧（AI）功能。

消息來源透露，蘋果把類似於為Mac電腦所設計的先進晶片，放進雲端運算的伺服器內，為的是要處理未來在蘋果的裝置上執行最尖端的AI任務。相對較簡單的AI相關功能，則可以直接在iPhone、iPad和Mac上處理。

彭博指出，市場高度期待看到蘋果進軍生成式AI，這項行動就是蘋果布局該領域的一部分。生成式AI是ChatGPT和其他一些熱門AI工具背後所使用的技術。蘋果正在生成式AI領域追趕大型競爭對手，顯然準備在6月10日的全球開發者大會（WWDC）上發表雄心勃勃的AI戰略。

蘋果大約三年前，就開始醞釀以自研晶片在雲端處理AI任務。不料OpenAI的ChatGPT以及Google的Gemini搶先帶動AI熱潮，迫使蘋果必須加快時程。

據了解，蘋果第一波要應用於AI伺服器的晶片，將會是M2 Ultra。這顆晶片去年隨著Mac Pro和Mac Studio電腦推出。不過蘋果已經著眼未來的版本會是基於M4晶片；M4晶片已經首先配備在本周稍早發表的最新款iPad Pro之內。

蘋果以往偏向優先在裝置上處理各種功能，認為如此較能確保安全與隱私。但AI時代來臨，複雜的工作需要在雲端處理。蘋果因而需要調整戰略，把焦點也放到資料中心，內部代號「ACDC」（Apple Chips in Data Center）的專案，就是要為資料中心設計晶片。

蘋果計劃使用自己的資料中心來營運雲端功能，不過最終仍需如iCloud一樣，依賴外部設施。

消息人士說，蘋果過去三年已在雲端相關布局投資數億美元資金，不過目前能實際提供的服務與用戶的期待還有落差，所以已先與Google、OpenAI討論合作的可能。

AI 晶片 雲端

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