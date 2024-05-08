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生成式AI加速中國人形機器人開發 對真人勞工有何影響？

編譯季晶晶／綜合外電
生成式AI加速人形機器人的開發。示意圖。（路透）
生成式AI加速人形機器人的開發。示意圖。（路透）

財經網站CNBC報導，深圳逐際動力（LimX Dynamics）營運長張力受訪表示，中國本土類似於ChatGPT的生成式AI技術，有助機器理解和感知環境，將大大縮短人形機器人的研發時程。他原本預計八到十年打造出一個不僅能進廠工作、也能幫忙家務的人形機器人，現在預計部分使用案例只要五到七年就夠了。

金主包括聯想投資在內的逐際動力打算，在人形機器人進入家庭之前，先將它們部署在有利可圖的封閉場景，也就是工廠。

只要每個機器人的成本降低，工廠就能加快此一部署。

新創事業加速器Founders Space董事長Steve Hoffman說，他正在與中國一家新創公司Fastra合作，他預計這家公司一年內就能開始大量生產機器人，並把單個機器人的成本降低到5萬到10萬美元間。Hoffman指出，機器人可以邊工作邊充電，一天24小時都不停下來休息，「一年就能回本」。

然而，想要機器人完全取代真人勞工，光是AI進步還是不夠。張力說，即使AI能讓機器人與人類一樣思考和決策，但機械有其侷限性，這是人形機器人還不能取代真人勞工的主因。

特斯拉的Optimus、比亞迪投資的Agibot等公司都在積極研發人形機器人，以掌握商機，ChatGPT母公司OpenAI在該領域也有自己支持的新創公司。

AI 投資 勞工

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