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蘋果5/7春季發表會 首款AI平板有望亮相

中央社台北4日電
圖為iPad Air。(路透)
圖為iPad Air。(路透)

蘋果公司（Apple）將於7日舉辦線上特別活動，綜合外媒及分析師預測，此次發表會除了推出iPad Pro、iPad Air及Apple Pencil等配件外，最大驚喜是可能首度亮相的M4自研晶片，凸顯蘋果首款人工智慧（AI）平板電腦的運算功能。

蘋果春季發表會主題為Let Loose（不受拘束），主視覺圖像為手持Apple Pencil，搭配多種顏色的墨水，暗示與iPad產品線有關。

外媒9to5Mac研究蘋果在4月初釋出的iPadOS 17.5 Beta測試版本，發現4款從未發布的iPad韌體（firmware）資訊；根據iPad機型識別碼，蘋果可能跳過目前M3晶片，直接在iPad Pro新品搭載M4晶片，成為蘋果首款內建M4晶片的裝置，透過AI功能讓iPad Pro使用體驗更接近筆記型電腦。

根據英國獨立報（The Independent）報導，蘋果7日也將在英國倫敦舉辦實體活動，打破以往都在美國本土發表新品的傳統。外媒MacRumors指出，蘋果已邀請歐洲記者和社群平台內容創作者，前往倫敦參加為期數天的實體活動，將提供新品展示。

彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）先前分析，iPad Pro自2018年以來從未大幅升級，5月初發表會推出的新款iPad Pro將首度採用亮度更高的有機發光二極體（OLED）螢幕，新iPad Air將增加12.9吋螢幕尺寸。兩款新機都可能把FaceTime視訊鏡頭移到螢幕長邊，藉此在螢幕橫放時更直覺使用視訊功能。

天風國際證券分析師郭明錤曾預測，蘋果將在今年升級iPad產品線，但出貨量與2022年的高峰仍有不小差距，原因在於居家辦公需求衰退，以及娛樂與生產力的使用體驗欠缺結構性的改變。

郭明錤認為，採用OLED螢幕的新款iPad Pro今年出貨量約600萬至800萬台，出貨動能略弱於既有iPad Pro，推測可能原因為OLED iPad售價或將提升，以及與12.9吋iPad Air的潛在替代效應。

蘋果公司2日公布2024會計年度第2季（截至3月底）財報，營收下滑幅度小於預期，並宣布實施歷來最大規模的庫藏股計畫，激勵蘋果盤後股價勁揚約7%。蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示，本季預計重返銷售成長，因蘋果投資的AI功能將於幾個月後推出。

晶片 AI Apple

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