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蘋果衝刺AI手機 悄收購兩公司 不靠Nvidia就能執行演算

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果公司據報導已接連收購兩家AI公司，兩家業者都是專注於為iPhone縮小大型語言模型規模的工作。(歐新社)
蘋果公司據報導已接連收購兩家AI公司，兩家業者都是專注於為iPhone縮小大型語言模型規模的工作。(歐新社)

蘋果公司據報導已接連收購兩家AI公司，兩家業者都是專注於為iPhone縮小大型語言模型規模的工作，目標是讓蘋果的手機能順暢運作AI功能，不用仰賴雲端運算執行AI。

根據AppleInsider網站引述法國媒體Challenges報導，蘋果是在2023年12月收購總部位於法國巴黎的AI公司 Datakaleb。此前，彭博資訊在3月報導，蘋果今年稍早買下加拿大AI新創公司DarwinAI（達爾文AI），該公司的核心技術之一是縮小AI系統的規模，也就是讓深層神經網路（Deep Neural Network）規模變得更小且更具效率。

如同DarwinAI一樣，最新傳聞被蘋果收購的Datakaleb現在專注於壓縮演算法。處理演算法的規模愈小、所需功耗就愈少，而蘋果屢次被證明正投入開發大型語言模型，而且模型規模夠小，足以在手機裝置上運作。

一名知悉交易的消息人士向法國媒體Challenges表示：「透過壓縮，你可以從從售價1萬歐元（10,650美元）的輝達（Nvidia）處理器改用一般只要幾分錢的意法半導體晶片。」

Datakaleb以往也曾投入把AI運用在人臉辨識中。不過，法國尚未建立有關人臉辨識的監管規定，也因此Datakaleb把工作重心轉往投入壓縮AI演算法。

Datakaleb有十多位專業員工，據報導年營收達100萬歐元，這讓外界推測蘋果收購金額大約是幾百萬歐元。根據Challenges的報導，Datakaleb一位創辦人已經在2020年離開，剩下的元老級員工也預期離開。

蘋果持續收購公司，而會公開消息時，只有規模大到必須宣布才會公開。

AI 雲端 輝達

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