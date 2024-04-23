澳洲勒令X平台隱藏「主教遇襲」部分貼文 馬斯克稱將上訴

商業大亨馬斯克。（路透）

澳洲 雪梨一名主教日前遭人持刀攻擊，法院下令社群媒體 平台X隱藏評論此事的部分貼文，商業大亨馬斯克 今天稱平台將對這項禁制令提出上訴，遭澳洲總理痛批傲慢、與現實脫節。

綜合媒體報導，澳洲聯邦法院昨晚批准澳洲網路安全監管機關電子安全委員辦公室（eSafety Commissioner）2天的禁制令，該禁制令要求前身為推特（Twitter）的X隱藏亞述教會主教艾馬紐（Mar Mari Emmanuel）上周主持禮拜期間，遭人持刀攻擊的部分相關貼文。

X已對澳洲用戶遮蔽相關內容，但表示不會阻擋澳洲以外用戶看到相關貼文，主張澳洲政府無權決定其用戶在全球可以看到的內容。

億萬富翁馬斯克（Elon Musk）在X貼文寫道：「我們的顧慮是，如果任何一個國家被允許替所有國家審查內容，也就是澳洲電子安全委員辦公室所要求的，那麼，要如何阻止任何國家掌控整個網路。」

馬斯克補充表示：「我們已經替澳洲審查有疑慮的內容，等待法律上訴，目前該內容僅儲存在美國伺服器裡。」

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）痛批馬斯克是個「傲慢的億萬富翁」，對於相關影片造成的痛苦視若無睹。

艾班尼斯對公共廣播機構澳洲廣播公司（ABC）說：「我們會採取必要措施來對付這位目中無人、認為自己凌駕法律，也凌駕公理之上的億萬富翁。」

「有人竟然會為了爭取把暴力內容放上平台的權利而上法院，表明馬斯克先生與現實有多麼脫節。」

「電子安全委員辦公室正在做的，是盡其職責保護澳洲人民的利益。」