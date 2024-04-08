蘋果傳5月首周推出新iPad Pro 首提供防眩光霧面選項

蘋果公司傳出準備在5月第一周推出備受期待的升級款平板電腦iPad Pro和iPad Air。圖為iPad Pro示意圖。(路透資料照片)

根據彭博資訊專欄作者葛曼（Mark Gurman）的說法，蘋果零售店準備在5月第一周推出備受期待的升級款平板電腦iPad Pro和iPad Air。

葛曼在最新的時事通訊中報導，更新款的產品主打新的11吋與12吋iPad Pro，以及全新的12.9吋iPad Air，還有一款新的觸控筆Apple Pencil與更新的巧控鍵盤Magic Keyboard。

有關蘋果將推出新的iPad Pro、搭載的面板從mini-LED升級到OLED顯示器的傳聞已流傳將近兩年，而且傳言整體iPad Pro的設計也會更輕薄。更昂貴的顯示器技術將使得至少12.9吋的iPad Pro機型必然會漲價。

還有傳聞指出，蘋果可能會首度讓iPad Pro機款提供有防眩光塗層的霧面選項。新的Pro機款預料搭載M3處理器。雖然目前還不知道漲價幅度，但初步傳言指出，12.9吋的iPad Pro售價可能接近2,000美元，也有近期傳聞指出，起售價大約為1,500美元。

為了減輕價格衝擊，蘋果也將推出新的12.9吋iPad Air，採用M2處理器與傳統的顯示器，價格比Pro機款低。葛曼還表示，基本款的iPad和iPad mini將在今年稍後更新，時間點可能更為接近年終購物季。

即將推出的新款觸控筆Apple Pencil則傳言附有幾項新功能，包括額外的感測器與觸覺回饋，以及更新後的筆尖可進行更快、更精準的繪圖。