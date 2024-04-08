我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛城新語╱華人圈生態 是否每下愈況

搜救還沒完…台灣東部外海又震 規模5.1 花蓮宜蘭震度4級

蘋果傳5月首周推出新iPad Pro 首提供防眩光霧面選項

編譯葉亭均／即時報導
蘋果公司傳出準備在5月第一周推出備受期待的升級款平板電腦iPad Pro和iPad Air。圖為iPad Pro示意圖。(路透資料照片)
蘋果公司傳出準備在5月第一周推出備受期待的升級款平板電腦iPad Pro和iPad Air。圖為iPad Pro示意圖。(路透資料照片)

根據彭博資訊專欄作者葛曼（Mark Gurman）的說法，蘋果零售店準備在5月第一周推出備受期待的升級款平板電腦iPad Pro和iPad Air。

葛曼在最新的時事通訊中報導，更新款的產品主打新的11吋與12吋iPad Pro，以及全新的12.9吋iPad Air，還有一款新的觸控筆Apple Pencil與更新的巧控鍵盤Magic Keyboard。

有關蘋果將推出新的iPad Pro、搭載的面板從mini-LED升級到OLED顯示器的傳聞已流傳將近兩年，而且傳言整體iPad Pro的設計也會更輕薄。更昂貴的顯示器技術將使得至少12.9吋的iPad Pro機型必然會漲價。

還有傳聞指出，蘋果可能會首度讓iPad Pro機款提供有防眩光塗層的霧面選項。新的Pro機款預料搭載M3處理器。雖然目前還不知道漲價幅度，但初步傳言指出，12.9吋的iPad Pro售價可能接近2,000美元，也有近期傳聞指出，起售價大約為1,500美元。

為了減輕價格衝擊，蘋果也將推出新的12.9吋iPad Air，採用M2處理器與傳統的顯示器，價格比Pro機款低。葛曼還表示，基本款的iPad和iPad mini將在今年稍後更新，時間點可能更為接近年終購物季。

即將推出的新款觸控筆Apple Pencil則傳言附有幾項新功能，包括額外的感測器與觸覺回饋，以及更新後的筆尖可進行更快、更精準的繪圖。

Apple

上一則

4月8日星座運勢 雙子方向有點混亂 處女座有加薪機會

下一則

錢多事少離家近 他做「夢幻職業」卻後悔：寂寞了

延伸閱讀

蘋果電視盒Apple TV傳將內建鏡頭 支援視訊通話App

蘋果電視盒Apple TV傳將內建鏡頭 支援視訊通話App
電動車喊卡…蘋果疫後最大規模裁員 614人丟飯碗

電動車喊卡…蘋果疫後最大規模裁員 614人丟飯碗
電動車喊卡 蘋果加州裁員逾600人

電動車喊卡 蘋果加州裁員逾600人
假蘋果產品 充斥紐約法拉盛街頭

假蘋果產品 充斥紐約法拉盛街頭

熱門新聞

美國空姐雪兒（Cher）分享，根據她多年飛行經驗，能從乘客穿的「鞋子」，看出對方是哪種類型的人。示意圖。（取材自pexels.com@PNW Production）

從穿鞋辨奧客...空姐曝一款式最難搞 最愛穿登山鞋乘客

2024-04-01 20:15
四生肖四月中後，會感覺到工作逐漸得心應手，也就是2024年運勢否極泰來的時候。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起

2024-04-05 07:00
實現美國夢的成本愈來愈貴，除了家庭、子女，擁有滿意的房產也愈來愈難。（歐新社）

美國夢愈來愈貴 一生要花345萬元…遠超過全美平均收入

2024-03-31 20:52
知名速食連鎖店「Subway」。示意圖，非新聞事件圖。（路透）

買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶

2024-04-05 08:20
黛娜老師在TikTok傳授簡單藏木馬的技巧，就可以抓到學生是否用AI寫作業。學生示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

加拿大師出題中藏「特洛伊木馬」 揪出AI作弊學生

2024-04-04 20:45
一名網友好奇「澱粉+澱粉最頂的組合是什麼」？早餐店示意圖／聯合報系資料照片

不是燒餅油條 「澱粉＋澱粉」最頂美食是它

2024-04-06 01:35

超人氣

更多 >
企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾
噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力
影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生

影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生
影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈

影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈
吳磊拍哭戲太投入…結束後躲在車裡爆哭一小時 網讚敬業

吳磊拍哭戲太投入…結束後躲在車裡爆哭一小時 網讚敬業