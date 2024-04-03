金融時報：Google考慮推出AI搜尋付費服務

金融時報報導，Google正在考慮推出AI功能更多的付費搜尋服務。（路透）

英國金融時報（FT）報導，美國科技巨人Google 考慮對向使用旗下人工智慧（AI ）進階搜尋功能新服務的客戶收費，如果成真，這將會是Google搜尋事業商業模式的重大變革。

金融時報分析，大約一年半前問市的AI聊天機器人ChatGPT ，對Google搜尋的廣告營收帶來威脅，促使Google必須改造最核心、賺錢最多的搜尋事業。

知情人士透露，Google的應戰選擇方案之一是在它的付費訂閱服務裡，增加特定的AI搜尋功能，目前訂閱服務的用戶使用Gmail和Docs時，則是已能利用新的Gemini AI助理。Google傳統的搜尋未來仍可以免費使用，而且就算是付費訂戶，未來也仍會看到隨著搜尋結果而出現的廣告。

Google多年來搜尋服務都是免費，完全靠廣告支持。若最後決定推出進階版付費服務，將是搜尋產品第一次向顧客收錢。

Google去年來自搜尋和相關廣告的營收為1750億美元，占整體營收逾50%。公司要如何採納AI創新，同時保持最大的獲利來源，成為Google一大難題。

2022年11月OpenAI推出ChatGPT，可以對許多提問，給出非常完整的回答，對比Google這類傳統的搜尋引擎只是條列一堆連結，還加上許多廣告，ChatGPT帶來空前威脅。

與OpenAI有著密切夥伴關係的微軟（Microsoft）一年多前就趕緊在旗下搜尋引擎Bing當中，導入由GPT驅動的搜尋和聊天機器人，現在取名「Copilot」。然而，添加這些新的AI功能對Bing攻下更多市占助益甚微，Bing今天仍然落後Google一大截。

金融時報說，目前還不清楚Google如何整合生成式AI技術到它的付費服務裡，何時推出付費的搜尋服務也未知。

Google回應金融時報採訪的說法是，「我們沒有在進行或是考慮」完全沒有廣告的搜尋試驗，Google將「繼續建立新的優質能力與服務，來強化Google整體訂閱服務」。Google強調：「現在沒有任何事要宣布。」