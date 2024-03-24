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「女性如美食」標語惹議 泰國民眾要交友軟體Tinder撤廣告

中央社／曼谷24日專電
知名交友軟體Tinder在泰國打廣告，將泰國女性類比為美食引發熱議。（路透）
知名交友軟體Tinder在泰國打廣告，將泰國女性類比為美食引發熱議。（路透）

知名交友軟體Tinder在泰國打廣告，將泰國女性類比為美食引發熱議。有許多女性覺得不受尊重，也有人要求交友軟體撤廣告看板，更有律師表示，若不撤看板將對交友軟體採取法律行動。

交友軟體Tinder近日在泰國東北部呵叻府（Nakhon Ratchasima）立了大型看板打廣告，卻引起全國關注。廣告上第一行字寫著「呵叻的美味食物」，第二行則寫著「呵叻炒麵」以及「呵叻女孩」，「呵叻炒麵」旁還打上叉叉的符號，至於「呵叻女孩」旁則是打勾符號。

曼谷郵報（Bangkok Post）和泰國公視（Thai PBS）報導，這些廣告看板引起呵叻府民眾兩極反應，有人覺得有趣，但也有不少女性覺得被冒犯。呵叻府女權保護團體（Korat Women’s Rights Protection Group）負責人詹雅努（Chanyanut Surachat）表示，這樣的標語非常不尊重女性，她呼籲Tinder應盡速撤下看板。

詹雅努表示，美味應該是用來形容食物，而不是拿來形容女性，而且不只是呵叻府的女性要受到尊重，是全國女性都要受到尊重。

不只呵叻府出現這個交友軟體的廣告標語，清萊府（Chiang Rai）、宋卡府（Songkhla）和巴吞他尼府（Pathum Thani）也都出現了類似看板，標語內容則配合當地特色而有些微不同。

泰國律師委員會（Lawyer’s Council of Thailand）呵叻府分會的成員，22日要求交友軟體一週內撤廣告看板，否則他們就要去警察局報案，並將採取法律行動。

泰國律師委員會呵叻分會副會長阿帕莎拉達（Apasarada Nathampaphol）表示，當地人對廣告有褒有貶，但她和其他4名律師都認為這對呵叻府造成負面影響，且標語將女性比喻為食物是貶低女性，有誹謗之嫌，最高可判處20萬泰銖罰款或2年有期徒刑。

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