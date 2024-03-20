OpenAI傳準備釋出更強AI模型「GPT-5」 預料在夏季

媒體報導，OpenAI正準備在未來幾個月釋出下個版本的ChatGPT模型「GPT-5」。（美聯社）

媒體報導，人工智慧 （AI ）聊天機器人ChatGPT開發者OpenAI 正準備在未來幾個月釋出下個版本的ChatGPT模型「GPT-5」，效能大幅提升。

Business Insider引述兩名知情人士指出，OpenAI正邁向今年中的某個時間點推出GPT-5，可能是在夏季。OpenAI還沒訂定這項新模型的發布日期，意味著目前的內部預期發布時間也可能改變。OpenAI並未回覆Business Insider的置評請求電郵。

另一位消息人士說，一些企業客戶最近都已收到最新模型的展示、及相關的功能強化。其中一位最近看到GPT-5展示的企業執行長透露，「真的很棒，（效能）大幅提升」，OpenAI運用對他公司很獨特的使用案例和數據來展示GPT-5，並且暗示其他還沒發布的能耐，包括OpenAI正在開發、能自主執行任務的人工智慧代理人（AI agents）。

其中一名知情人士說，OpenAI還在訓練GPT-5，在完成訓練後，將在內部進行安全測試、及交由員工和外部人士進一步尋找其他風險，這些安全測試沒有特定時間表，因此整個過程也可能使發布日期延後。

OpenAI目前的GPT-4模型是在一年前發布，號稱回應速度與精準度都遠高於上一代的GPT-3。OpenAI去年稍後發布GPT-4 Turbo，希望解決GPT-4有時會拒絕回應提示詞的「懶惰」問題。