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AI生成假訊息、陰謀論氾濫 研究報告：TikTok獎勵機制使然

中央社／華盛頓17日電
非營利組織Media Matters報告指出，TikTok上有大量用AI生成的影片，散播各種怪誕的陰謀論與假訊息。(新華社)
非營利組織Media Matters報告指出，TikTok上有大量用AI生成的影片，散播各種怪誕的陰謀論與假訊息。(新華社)

研究人員表示，從吸血鬼、食人魔到殺手小行星，TikTok用戶製造出大量稀奇古怪的末日陰謀論。這讓當前在美國命運不明的TikTok又添一筆錯、假資訊氾濫的負評。

法新社報導，非營利組織Media Matters報告的趨勢中，TikTok用戶尋求透過讓影片瘋傳來賺錢，當中不乏聲稱美國政府祕密捕獲金剛等怪物的無稽影片。

這是TikTok錯誤訊息氾濫的最新例證。美國考慮以國安為由禁止這款中國應用程式（App），但最近的政策辯論基本上沒有討論過這類問題。

這些影片通常伴隨令人毛骨悚然的背景音樂，其中許多影片觀看次數飆破百萬，特點是語音多由AI生成，有時甚至模仿名人。

在一段瘋傳的影片中，一個模仿播客喬羅根（Joe Rogan）的聲音說：「未來幾年內我們可能都會死，你們聽說了嗎？」

這段語音說「有個小行星正朝撞上地球而來」，聲稱引用一名偶然發現「對公眾保密」文件政府官員洩漏的資訊。

在法新社聯繫TikTok置評後，至少一個宣傳這段影片的帳戶似遭停用。

TikTok假訊息研究員李查茲（Abbie Richards）表示，陰謀論影片常由匿名帳戶發布，也通常具有很明顯的AI生成跡證，例如扭曲失真或多冒出幾根手指等。

她指出，散播這類怪誕影片有經濟報酬。TikTok的創造力計畫（Creativity Program）用意就是獎勵給在TikTok上發布內容並創造流量的創作者，培養成為網紅。

在諸如YouTube等平台上還會有教學，告訴TikTok用戶如何創作吸睛的陰謀論影音，好從TikTok的創造力計畫賺到錢；其中一個教學公然指導用戶從編造一些「驚世駭俗之事」開始，例如「踢爆科學家隱藏一隻劍齒虎」等。

李查茲在Media Matters的報告裡寫道：「賦予高度吸睛且製作成本低廉的內容經濟激勵，成為陰謀論大行其道的溫床。」

TikTok AI YouTube

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