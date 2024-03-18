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庫存賣不掉 Sony暫停生產頭戴式裝置PSVR2

編譯劉忠勇／綜合17日電
PSVR2頭戴式裝置嚴重滯銷。(歐新社)
PSVR2頭戴式裝置嚴重滯銷。(歐新社)

彭博引述知情人士報導，Sony已暫停生產PSVR2頭戴式裝置，先去化賣不掉的積壓庫存。

知情人士透露，Sony 去年2月推出的這款搭配PlayStation 5遊戲機的周邊產品後，銷量卻逐漸減緩，庫存也不斷增加。PSVR2售價為550美元，據知情人士表示已生產超過200萬台。

IDC指出，PSVR2出貨量自推出以來一季不如一季。據知情人士透露，已組裝的過剩產品積壓在Sony 的供應鏈。不過，IDC的Francisco Jeronimo認為，隨著蘋果Vision Pro問世，相關頭戴式裝置買氣可望回升。他預測，虛擬實境（VR）頭戴式裝置2023年至2028年間年均成長率為31.5%。

Sony 上個月才宣布結束Playstation的倫敦分公司，這是負責製作VR遊戲的部門。這一舉措是一系列更廣泛的裁員行動的一部分，連帶波及Guerrilla Games在內工作室。這個工作室曾經開發PSVR2專屬遊戲「地平線山之呼喚」（Horizon Call of the Mountain）。

麥格理分析師Yijia Zhai說：「VR硬體售價太高，是影響開展的主要障礙。目前支援VR產品的遊戲有限，也導致玩家購買VR硬體的動機不足。內容有限也是有原因的， VR遊戲的開發成本遠高於普通遊戲。」

VR 供應鏈 裁員

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