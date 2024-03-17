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新Apple Watch傳可監測血壓、睡眠呼吸中止 預計秋季亮相

編譯葉亭均／綜合17日電
蘋果第十代的智慧手表Apple Watch Series 10傳出將新增監測血壓的功能，然而最初的版本可能只會提醒用戶血壓上升趨勢。（路透）
蘋果第十代的智慧手表Apple Watch Series 10傳出將新增監測血壓的功能，然而最初的版本可能只會提醒用戶血壓上升趨勢。（路透）

一份最新報導預期蘋果的智慧手表Apple Watch Series 10將新增一種監測血壓的功能，然而最初的版本可能只會提醒用戶血壓上升趨勢，而非提供準確的數據。

蘋果公司多年來一直致力於許多人稱之為「聖杯」的非侵入性血壓和血糖監測。若Apple Watch新增這些功能，將解決不少人需要經常監測的兩種身體狀況：高血壓與糖尿病。

AppleInsider網站引述彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）的說法，「所有跡象都顯示，今年秋季新的Apple Watch將配備血壓檢測功能」。然而，第一代的產品不太可能給予精確的數據。

葛曼認為，下一款Apple Watch，也就是蘋果第十代的智慧手表，可能取名為「Apple Watch X」，將整合能夠偵測血壓趨勢的新硬體感測器。這代表著，蘋果首代能偵測血壓的智慧手表可能只會警告用戶血壓上升趨勢，而非提供確切的數據。

由於這項功能需要新的感測器，因此前幾代的Apple Watch不會具備該功能。另一項傳聞中的升級，是新手表將內建可監測睡眠呼吸中止的功能。

從2023年底開始，多篇報導已經宣稱2024年的Apple Watch將整合血壓監測功能。葛曼的最新報導除了點出這款具有血壓監測功能的智慧手表將在秋季問世外，並沒有提供更多其他細節。

除了血壓監測外，即將來臨的新款Apple Watch也可能更薄，而且可能配備新表帶更換系統，占的空間更少。

Apple 檢測 高血壓

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