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AI智機和PC都不稀奇 三星電子和LG分別推出AI電視

編譯劉忠勇／綜合外電
三星發表引進AI技術的新款電視。（歐新社）
三星發表引進AI技術的新款電視。（歐新社）

三星電子和LG電子周三分別宣布，今年推出的新款電視將引進人工智慧AI）技術，希望在有機電激發光二極體（OLED）領域一較高下。

在2024年度新品發布會上，三星發表了新款Neo QLED和OLED電視系列產品，預定本周五在南韓市場上市。

最新款搭載了三星的AI技術，在三星發表旗艦Galaxy S24智慧手機系列時，AI技術已率先亮相。

三星視覺顯示事業負責人龍錫宇說：「韓國市場是領導全球高階電視和超大電視潮流的首要市場。2024年的三星新款電視代表了三星電子的技術實力，在全球電視市場也保持了18年的排名第一的地位。我們將開啟AI電視時代。」

三星的頂規款Neo QLED 8K配備第三代AI 8K處理器，在三星各款電視的性能是最高的，具有512個神經網路，神經處理器單元（NPU）比去年的處理器快上一倍。

三星表示，多虧有新的處理器，即使是低解析度的內容也可以升級到8K解析度，呈現更清晰的視覺效果。

三星也改進了Samsung TV Plus服務，在主畫面提供更多個人化的內容和更多的隨選電視內容。

而在周三，LG也推出2024年的OLED和QNED電視系列，同樣增強了AI功能。

LG表示，應用於2024年LG OLED Evo系列的Alpha 11處理器，在AI深度學習的性能上較2023年所用的Alpha 9處理器提升三倍。

LG表示，與上一代相比，Alpha 11處理器圖形性能較上一款提高70％，處理速度提高30％。

三星 AI 人工智慧

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