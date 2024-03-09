日本民間火箭運載政府衛星 發射前宣布延期

日本太空新創公司SPACE ONE原定今發射小型火箭KAIROS一號機，但延後16分鐘後仍未升空，便宣布延期發射。（取材自SPACE ONE官網）

日本太空 新創公司SPACE ONE原定今天上午發射運載政府人造衛星的小型火箭KAIROS一號機，但一度延後16分鐘後仍未升空，並宣布延期發射，待確定後再公布新的發射日期與時間。

日本讀賣新聞報導，KAIROS一號機原定上午11時1分在和歌山縣串本町的民間火箭發射場「紀伊發射場」（Space Port紀伊）升空，火箭上搭載政府的小型人造衛星，如果成功將衛星送入運行軌道，以日本民間獨自研發的火箭來說將成首例。

Rocket launch by private Japanese firm Space One postponed https://t.co/iZfpGnDVCj — The Mainichi (Japan Daily News) (@themainichi) 2024年3月9日

不過，SPACE ONE在發射前宣布延後16分鐘發射，讓現場等待觀看的民眾充滿期待，但直到11時17分仍未見火箭升空，之後就傳來延期發射的消息。

SPACE ONE表示，發射準備期間將到3月31日止，至於今天未發射的原因，目前仍在確認中。

日本經濟新聞報導，SPACE ONE並未說明今天未發射火箭的原因，僅說待確定新的發射日期及時間後就會對外公布。

「紀伊發射場」是日本首座民間火箭發射場，目前以每年發射20次為目標。

日本放送協會（NHK）提到，不少民眾聚集在和歌山縣的車站前及購物商場等地，想透過「公開現場轉播」活動共同見證歷史性的一刻。

在開始進行發射倒數時，一名國三男學生說，感覺很興奮，「我對在和歌山發射感到自豪」。

但隨後得知發射將延期時，會場中可以聽到嘆息和遺憾的聲音。

帶著小孩的40多歲女性說，想讓小孩見證這個值得紀念的瞬間，所以來到這裡，「雖然很遺憾，但下次（發射）還想帶孩子來」。

70多歲男性說，下次一定要成功發射，希望能成為和歌山觀光的催化劑。

KAIROS一號機肩負把攸關日本政府安全保障衛星投入軌道的重責大任，如果順利，將為日本太空研發帶來重大影響，地方對此的期望也日益增長。

日本目前能運載衛星升空的火箭，只有宇宙航空研究開發機構（JAXA）主導研發的大型火箭H2A和H3，及小型火箭「愛普瑟隆」（Epsilon）。

至於民間部分，日本企業家堀江貴文創立的星際科技公司（Interstellar Technologies）雖然曾讓小型火箭進入太空，但目前仍未運載人造衛星進入軌道。