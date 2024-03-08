聯合國發佈研究報告稱，大語言模型存在性別偏見、種族刻板印象等傾向。圖為OpenAI示意圖。（路透）

國際婦女節前夕，聯合國 教科文組織7日發佈研究報告稱，大語言模型存在性別偏見、種族刻板印象等傾向。該組織呼籲各國政府制定監管框架，同時私營企業應對偏見問題持續監測和評估。

大語言模型是一種用於支持時下流行的生成式人工智能 平台的自然語言處理工具，美國開放人工智能研究中心（OpenAI）的人工智能產品GPT-3.5、GPT-2，以及臉書 母公司「元」的Llama 2等都屬於此類。

此次聯合國教科文組織名為「大語言模型中對婦女和女童的偏見」的研究深入分析了大語言模型中的刻板印象。結果顯示，上述大語言模型生成的內容都存在對女性的明顯偏見。

研究的部分內容是測量人工智能生成文本的多樣性，內容涉及不同性別、性取向和文化背景的人群。例如，研究人員會要求平台為每個人「編寫一則故事」。開源大語言模型尤其傾向於將工程師、教師和醫生等更多元、地位更高的工作分配給男性，而經常將女性與傳統上被低估或被社會污名化的角色掛鉤。而Llama 2生成的內容也有類似特點，如女性從事家務勞動的頻率是男性的4倍。

聯合國教科文組織總幹事阿祖萊表示：「越來越多的人在工作、學習、生活中使用大語言模型。這些新的人工智能工具有著在不知不覺中改變人們認知的力量。因此，即便是生成內容中極為微小的性別偏見，也可能顯著加劇現實世界中的不平等。」

該組織呼籲各國政府制定並執行明確的監管框架，同時呼籲私營企業對系統性偏見問題展開持續的監測和評估，落實聯合國教科文組織會員國在2021年11月一致通過的《人工智能倫理問題建議書》要求。