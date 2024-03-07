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2月、冬季、全球海洋再破高溫 北極暖化比其他地區快

記者張聲肇／即時報導
今年2月26日伊利諾州芝加哥郊區外溫度達華氏67度，2月是連續第9個月破高溫紀錄。（美聯社）
今年2月26日伊利諾州芝加哥郊區外溫度達華氏67度，2月是連續第9個月破高溫紀錄。（美聯社）

歐盟氣象局指出，今年2月、這個冬季、全球海洋都寫下高溫紀錄，也是連續第9個月破高溫紀錄，顯見地球暖化的趨勢持續不止。

哥白尼氣象局6日表示，氣候變遷導致的暖化趨勢不僅寫下史上最熱2月的紀錄，也打破2023年8月歷來最熱月的紀錄，氣溫到2月底仍持續上升。2月以及過去兩個冬季的氣溫，也超過國際設定的長期暖化門檻。

2023年5月是最近一個沒創下「最熱」紀錄的月份，也是繼2020年和2016年之後，第三個未破「最熱」紀錄的月份，6月以後就接連每個月都創紀錄。

2024年2月全球氣溫平均為13.54℃(56.37℉)，比2016年最熱月分的紀錄高出0.125℃。哥白尼氣象局估計，2月的溫度比19世紀末高出1.77℃(3.19℉)。去年12月是唯一比前工業化時期均溫高於2月的月份。

2015年全球各國在巴黎簽署氣候協議，目標設定全球氣溫上升不要超過1.5℃(2.7℉)。雖然哥白尼氣象局的紀錄是每月的全球均溫，和巴黎氣候協議根據20到30年的均溫計算方法不一樣，不過哥白尼2023年7月以來8個月的全球平均溫度，已經超過巴黎協議鎖定的1.5℃。

氣象科學家認為，暖化主要是氣候變遷所致，而氣候變遷的主因則是人類燃燒煤炭、石油和天然氣排放的二氧化碳和甲烷(沼氣)。自然界的聖嬰現象，太平洋中部洋流溫度上升，也是全球氣候型態改變的原因。

伍德維爾氣候研究中心科學家法蘭西斯(Jennifer Francis)說，2023年中起，聖嬰大發威，把海洋熱氣散播到大氣層，推高地球外圍的溫度，難怪全球平均溫度超乎往常，不過氣溫紀錄連月、整個冬季也全球普遍破紀錄，令人警覺。

她說，更不妙的是，北極地區是「熱點」，暖化速度高於全球其他地方，依序衝擊漁業、生態系統與融冰速度，也改變了洋流的型態，影響既深且遠。

哥白尼氣象局科學家古禮葉摩(Francesca Guglielmo)說，太平洋以外的海洋溫度迭創記錄的話，就不是「大自然效應」說得通的了。

暖化 氣候變遷 高溫

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