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天候不佳 美俄太空人延後飛往國際太空站

中央社／佛州甘迺迪太空中心2日綜合外電報導
3名美國太空人和1名俄羅斯太空人原定今天飛往國際太空站，但因氣候不佳而延後。（歐新社）
3名美國太空人和1名俄羅斯太空人原定今天飛往國際太空站，但因氣候不佳而延後。（歐新社）

3名美國太空人和1名俄羅斯太空人原定今天飛往國際太空站（International Space Station），但因氣候不佳而延後。

中央社引述法新社報導，美國太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹9號火箭（Falcon 9）原定於美東時間2日晚間11時16分搭載「乘龍」（Crew Dragon）太空船Crew-8任務團隊，自佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）升空。

然而，在目標升空時間之前數小時，SpaceX即於社群平台X發文說，「風勢升高」影響下，升空作業不得不延後。

美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，現在鎖定於美東時間3日晚間10時53分升空。

2020年以來，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的SpaceX便根據NASA商業載人計畫（Commercial Crew Program），持續提供NASA將太空人送上國際太空站的服務。

率領這次Crew-8任務的美國太空人杜米尼克（Matthew Dominick）、同胞厄普斯（Jeanette Epps）以及俄羅斯太空人格雷本金（Alexander Grebenkin）都是首次進行太空飛行。美國太空人巴拉特（Michael Barratt）則是第3次飛往國際太空站。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，太空領域是美俄之間少數僅存的合作計畫。美國上個月再對500個俄國目標實施新制裁，尋求讓莫斯科當局為俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）在西伯利亞監獄喪命一事付出代價。

Crew-8任務團隊隊員將在太空站進行實驗，包括以幹細胞培育出「類器官」（organoids，即類似人體器官的立體組織結構）來研究退化性疾病，並利用太空站微重力環境，達成地球上不可能做到的3D細胞培養。

太空人 俄羅斯 NASA

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